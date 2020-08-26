Митянина обратилась к Беглову с проблемой суррогатных детей, которых пандемия разлучила с биологическими родителями

Проблема передачи рождённых в Петербурге суррогатных детей их биологическим родителям из других стран должна быть рассмотрена в рамках специального межведомственного совещания. Об этом 26 августа на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в городе Анна Митянина.



«В мой адрес поступают обращения от государственных бюджетных учреждений здравоохранения города, в которых находятся дети, рожденные суррогатными матерями. Их биологическими родителями являются граждане иностранных государств, преимущественно Китая. Из-за пандемии и временного прекращения международных авиарейсов они не имеют возможности приехать в Санкт-Петербург, чтобы забрать своих детей домой», — описала проблему Митянина.

