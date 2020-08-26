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26.08.2020 15:59
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Митянина обратилась к Беглову с проблемой суррогатных детей, которых пандемия разлучила с биологическими родителями

Проблема передачи рождённых в Петербурге суррогатных детей их биологическим родителям из других стран должна быть рассмотрена в рамках специального межведомственного совещания. Об этом 26 августа на своей официальной странице «ВКонтакте» сообщила уполномоченный по правам ребёнка в городе Анна Митянина.

«В мой адрес поступают обращения от государственных бюджетных учреждений здравоохранения города, в которых находятся дети, рожденные суррогатными матерями. Их биологическими родителями являются граждане иностранных государств, преимущественно Китая. Из-за пандемии и временного прекращения международных авиарейсов они не имеют возможности приехать в Санкт-Петербург, чтобы забрать своих детей домой», — описала проблему Митянина.

По её словам, сейчас три десятка таких детей временно находятся в Доме ребёнка № 3 Фрунзенского района. Чтобы решить проблему и предотвратить её возникновение в будущем, детский омбудсмен взяла ситуацию под личный контроль, а также направила в адрес губернатора Петербурга Александра Беглова просьбу дать поручение о проведении межведомственного совещания с участием представителей государственной власти и Генерального консульства КНР, в рамках которого обсудить варианты передачи суррогатных детей их биологическим родителям.

Ранее «Фонтанка» подробно писала о суррогатном материнстве и почему для китайцев немалую роль в регуляции народонаселения играет Петербург.

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