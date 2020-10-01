Белорусы начали прививаться российской вакциной от коронавируса

Два первых добровольца в Белоруссии привились российской вакциной от коронавируса. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Юлию Бородун.



«В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города Минска вакцинированы первые два человека», — заявила Бородун.

