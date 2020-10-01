Белорусы начали прививаться российской вакциной от коронавируса

Два первых добровольца в Белоруссии привились российской вакциной от коронавируса. Об этом 1 октября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Минздрава республики Юлию Бородун.
«В Республике Беларусь началось вакцинирование добровольцев в рамках исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Сегодня на базе 28-й городской поликлиники города Минска вакцинированы первые два человека», — заявила Бородун.
На первом этапе возможность привиться российской вакциной получат 100 человек, при этом
Отметим, в республике наблюдается рост заболеваемости — в последнее время выявляют по 300 зараженных в сутки.
Накануне стало известно, что российской вакциной привился первый топ-менеджер из крупного частного бизнеса — глава «Фосагро» Андрей Гурьев-младший.
Ранее прививку от коронавируса уже сделали дочь Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Денис Мантуров и некоторые другие чиновники.
Bloomberg писал ранее, что российские миллиардеры, топ-менеджеры и чиновники якобы получили доступ к первой российской вакцине от коронавируса еще в апреле. Среди компаний, менеджеры которых, по данным издания, принимали участие в испытаниях, назывались «Фосагро» и UC Rusal. Создатели вакцины эту информацию официально опровергали.
Владимир Путин пока вакциной не воспользовался, но собирается после завершения третьей стадии испытаний.