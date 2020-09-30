Первый топ-менеджер из частного крупного бизнеса, наследник миллиардера привился российской вакциной от коронавируса
Гендиректор «Фосагро», сын миллиардера Гурьева Андрей Гурьев-младший сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса. Об этом 30 сентября пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.
По данным издания, это первый топ-менеджер из частного бизнеса, который публично сообщил об участии в испытаниях вакцины от COVID-19. Гурьев-младший рассказал, что после прививки у него не было выявлено никаких симптомов болезни, но появился высокий уровень антител. «Вакцина — единственное, что способно спасти человечество, помочь снова запустить мировую экономику и дать людям шанс вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул бизнесмен. Он не уточнил, когда именно делал прививку.
Напомним, ранее прививку от коронавируса уже сделали дочь Владимира Путина, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минпромторга Денис Мантуров и некоторые другие чиновники.
Bloomberg писал ранее, что российские миллиардеры, топ-менеджеры и чиновники якобы получили доступ к первой российской вакцине от коронавируса еще в апреле. Среди компаний, менеджеры которых, по данным издания, принимали участие в испытаниях, назывались «Фосагро» и UC Rusal. Создатели вакцины эту информацию официально опровергали.
Владимир Путин пока вакциной не воспользовался, но собирается после завершения третьей стадии испытаний.