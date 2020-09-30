Первый топ-менеджер из частного крупного бизнеса, наследник миллиардера привился российской вакциной от коронавируса

Гендиректор «Фосагро», сын миллиардера Гурьева Андрей Гурьев-младший сообщил, что привился российской вакциной от коронавируса. Об этом 30 сентября пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.



По данным издания, это первый топ-менеджер из частного бизнеса, который публично сообщил об участии в испытаниях вакцины от COVID-19. Гурьев-младший рассказал, что после прививки у него не было выявлено никаких симптомов болезни, но появился высокий уровень антител. «Вакцина — единственное, что способно спасти человечество, помочь снова запустить мировую экономику и дать людям шанс вернуться к нормальной жизни», — подчеркнул бизнесмен. Он не уточнил, когда именно делал прививку.

