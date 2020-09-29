«Особые меры предосторожности». Кремль объяснил, почему Путин никак не привьётся от коронавируса
В Кремле объяснили, почему президент Владимир Путин всё ещё не сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Он ждёт окончания третьей стадии испытаний.
«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Когда он это сделает, в тайне это держать мы не будем», — процитировал 29 сентября Дмитрия Пескова корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.
Песков - на вопрос «почему Путин еще не сделал прививку от коронавируса?»: В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Когда он это сделает, в тайне это держать мы не будем pic.twitter.com/VWN6FjeiQH— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 29, 2020
Вопрос о вакцинации у журналистов появился после известия о том, что Путин пообещал приехать в Сеул после того, как сделает прививку.
9 сентября журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Путин прививаться от COVID-19. Песков ответил, что Путин сам объявит об этом, если сочтёт нужным. До этого Путин рассказывал, что прививку сделала его дочь — одной из первых.
11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Прививки идут полным ходом. 28 сентября директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину получили уже более 5 тысяч добровольцев; нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.