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29.09.2020 14:12
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«Особые меры предосторожности». Кремль объяснил, почему Путин никак не привьётся от коронавируса

В Кремле объяснили, почему президент Владимир Путин всё ещё не сделал прививку от новой коронавирусной инфекции. Он ждёт окончания третьей стадии испытаний.

«В случае главы государства действуют особые меры предосторожности. Когда он это сделает, в тайне это держать мы не будем», — процитировал 29 сентября Дмитрия Пескова корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Вопрос о вакцинации у журналистов появился после известия о том, что Путин пообещал приехать в Сеул после того, как сделает прививку.

9 сентября журналисты спросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, собирается ли Путин прививаться от COVID-19. Песков ответил, что Путин сам объявит об этом, если сочтёт нужным. До этого Путин рассказывал, что прививку сделала его дочь — одной из первых.

11 августа президент РФ заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Прививки идут полным ходом. 28 сентября директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что вакцину получили уже более 5 тысяч добровольцев; нежелательных реакций, кроме описанных ранее, ни у кого нет.

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Комментарии (9)

OldObyvatel
Я нулевой, нулевой.
Никто не водится со мной.
И хоть гремлю я, иногда, как жестянка,
Жизнь моя - вонючая портянка.
Пусть уж сидит в бункере до морковкиного заговенья, а то отзвуки его мыслей, что иногда проникают за стены, внушают вполне конкретные опасения в адекватности персонажа. Вот, давеча, приказал нейтрино срочно вооружить и поставить под ружье. Так и до остановки земного вращения дело может дойти. А что? У нас вечный день, а в Америке - кромешная ночь. Лепота!
13grubyrealist
Иные старые (по времени) комментаторы здешнего портала могут радоваться дерьмократизации и свободе слова. Ибо,прививку от бредовых высказываний им пока не сделали.Одако,Сеть-она и есть сеть в широком понимании смыслов...Как-то оно дале повернётся они не задумываются.
Ильин Серёжа
Можно верить! Прививку дочерей-то гаранта не стали скрывать.
Правда, на ответ, кто эти дочери - в пресс-службе отметили: "в случае с президентом, существует особый протокол безопасности".
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