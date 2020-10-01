«Россия — лидер по числу жалоб в Страсбург, и мы знаем почему». Правозащитник Павел Чиков идёт в судьи ЕСПЧ

Руководитель международной правозащитной организации «Агора» Павел Чиков выдвинул свою кандидатуру на соискание должности судьи Европейского суда по правам человека от России. Об этом он сообщил 1 октября на своей странице в Facebook.

«Минюст России открыл вакансию на должность судьи ЕСПЧ от России. Россия должна до 10 мая следующего года предложить трех кандидатов в судьи на обсуждение ПАСЕ. Полномочия нынешнего — Дмитрия Дедова — истекают 1 января 2022 года. Судью выберет ПАСЕ на сессии в июне 2021 года, — рассказал юрист. — Мы делаем ход конём, и я подаю документы. Наша задача — привлечь внимание к правам человека, к ЕСПЧ, к процедуре отбора и избрания судьи от России».



Чиков напоминает, что РФ проходила этот процесс уже четыре раза — в 1996, 1998, 2004 и 2012 годах.

«Ни разу процедура отбора кандидатов не была прозрачной, всегда кандидаты отбирались кулуарно. Каждый раз это были люди из дипломатических, судейских либо академических кругов. Ни одного адвоката, ни одного практикующего юриста, тем более ни одного правозащитника среди кандидатов не было», — говорит юрист и напоминает, что в 2012 году адвокат Карина Москаленко судилась из-за непрозрачности процедуры, так как юрист не успела подать документы.

«Все последние годы наша страна остаётся в лидерах по числу поданных в Страсбург жалоб. И мы с вами знаем почему. Каждый год нарушение Конвенции (о правах человека) обходится России в 1 млрд рублей. Но многие стали забывать, что ЕСПЧ создавался как институт, главная функция которого — установление минимальных стандартов прав и свобод человека. Суд в Страсбурге не должен быть конвейером по анализу десятков тысяч жалоб ежегодно. От такой практики пора отходить. Нужно вернуть суду главную роль в выработке стандартов, а властям — ответственность за системные изменения», — добавил Чиков в видеообращении, отметив, что Россия — «часть общеевропейского правового пространства».

