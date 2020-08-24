Первый из восьми обысков по «Московскому делу» у издателя «Медиазоны» Верзилова признан незаконным

Об этом 24 августа пишет глава «Агоры» Павел Чиков, интересы Верзилова представляет адвокат Леонид Соловьев. Незаконным Мосгорсуд признал обыск от 21 июня, который прошел в квартире Верзилова. Тогда дверь выломали кувалдой, самого издателя и участника Pussy Riot увезли на допрос. Обыски проходили как следственные мероприятия по делу о массовых беспорядках в Москве летом 2019 года, при этом Верзилов проходит по нему свидетелем. Обыск был безотлагательным, Басманный суд признал его законным задним числом, через два дня.

«Суд не привел конкретных фактических обстоятельств, на основании которых он разрешил проведение обыска по месту жительства лица, являющегося свидетелем по делу. <…> Суд в постановлении не ссылается на конкретные фактические обстоятельства, на основании которых им были приняты доводы следователя о том, что именно у данного свидетеля и по указанному адресу могут находиться предметы и документы, подтверждающие причастность Верзилова и имеющие значение для уголовного дела», — говорится в апелляционной жалобе.



Кроме статуса свидетеля по «Московскому делу», Верзилов проходит обвиняемым за неуведомление о втором гражданстве, при этом материалы объединены в одно производство. Всего за несколько дней у него, у его мамы и в квартире маминой подруги прошло 8 обысков. Все планируется обжаловать.



Несколько дней назад о визите участковых к матери рассказала соратница Верзилова Надежда Толоконникова. Женщине рассказали, что ее дочь якобы фигурантка уголовного дела о массовых беспорядках в Москве перед выборами в Мосгордуму.

