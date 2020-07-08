В Москве вновь задержали Петра Верзилова. Его «с огромной скоростью мимо Кремля» повезли на шестой по счёту обыск
Петра Верзилова задержали после выхода с эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом издатель «Медиазоны» рассказал на своей странице в Twitter 8 июля.
Задержание проводил Следственный комитет. Как пишет Петр Верзилов в соцсетях, его повезли на шестой по счету обыск. Вместе с ним на обыск отправляется адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.
«Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на ШЕСТОЙ обыск. Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днём! — обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно!» — пишет Петр Верзилов на странице в Twitter.
Вчера, 7 июля, СК допрашивал издателя «Медиазоны» по делу о двойном гражданстве. По данным пресс-службы ведомства, в отношении Петра Верзилова возбуждено уголовное дело по статье 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина Российской Федерации гражданства (подданства) иностранного государства»). Ему может грозить наказание в виде штрафа либо обязательных работ на срок до четырехсот часов.