В Москве вновь задержали Петра Верзилова. Его «с огромной скоростью мимо Кремля» повезли на шестой по счёту обыск

Петра Верзилова задержали после выхода с эфира на радиостанции «Эхо Москвы». Об этом издатель «Медиазоны» рассказал на своей странице в Twitter 8 июля.



Задержание проводил Следственный комитет. Как пишет Петр Верзилов в соцсетях, его повезли на шестой по счету обыск. Вместе с ним на обыск отправляется адвокат «Агоры» Леонид Соловьев, сообщает глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков.



«Едем на спецтранспорте СК со следователями Управления по особо важным делам с огромной скоростью мимо Кремля на ШЕСТОЙ обыск. Не помню в современной истории России такой масштаб идущих подряд — каждый день, день за днём! — обысков, посвящённых одному человеку. Да сколько можно!» — пишет Петр Верзилов на странице в Twitter.

