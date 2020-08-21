Толоконникова рассказала о визите участковых к ее матери. Пугали уголовным делом
К матери участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой в Норильске пришли сотрудники полиции и заявили, что в отношении активистки возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Сама солистка панк-рок-группы и соосновательница «Медиазоны» считает, что это запугивание.
О визите она рассказала на своих страницах в соцсетях 21 августа. По словам Толоконниковой, в норильскую квартиру ее матери пришли участковые и «пугали» ее тем, что в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков в конце июля прошлого года.
В постах Толоконниковой не сказано, был ли проведен обыск и изымалось ли что-то, а также предъявляли ли сотрудники постановление о возбуждении дела. Дозвониться до нее «Фонтанке не удалось, но «МБХ-Медиа» девушка сообщила, что никаких документов ее мать не видела, женщину только спросили, где ее дочь.
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час назад к моей маме в Норильске приходили участковые и пугали тем, что на меня якобы заведено уголовное дело за организацию массовых беспорядков 27 июля 2019. заход такой же, как к @petyaverzilov - перед тем, как на него действительно завели уголовное дело (но по статье о двойном гражданстве). ну, понятно, что-то копают, даны указания что-то и у меня найти уголовное. и в целом напомнить, кто в доме хозяин. но они пока не знают, что хозяева - мы 😈🇷🇺 one hour ago cops came to my mom's home in Norilsk and said that there's a criminal case opened on me. while idk if what they say is true or not, i have not seen any documents, i find this behavior of the police is deeply deeply disturbing. they're clearly trying to intimidate us all. and this is while @navalny is still in coma, and they don't let him fly to Germany for treatment. shame on you, cops 😡🏴☠️
«Ну, понятно, что-то копают, даны указания что-то и у меня найти уголовное. И в целом напомнить, кто в доме хозяин», — делает выводы Толоконникова.
Дело о массовых беспорядках было возбуждено в Москве после акций протеста перед выборами в Мосгордуму. В нем было более 30 фигурантов. В начале июня уже этого года по делу допросили издателя «Медиазоны» и соратника Толоконниковой Петра Верзилова. После в его отношении было возбуждено уголовное дело из-за двойного гражданства. Обыски прошли по всем возможным адресам, в том числе в квартире подруги матери издателя.