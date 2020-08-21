Толоконникова рассказала о визите участковых к ее матери. Пугали уголовным делом

К матери участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой в Норильске пришли сотрудники полиции и заявили, что в отношении активистки возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках. Сама солистка панк-рок-группы и соосновательница «Медиазоны» считает, что это запугивание.



О визите она рассказала на своих страницах в соцсетях 21 августа. По словам Толоконниковой, в норильскую квартиру ее матери пришли участковые и «пугали» ее тем, что в отношении ее дочери возбуждено уголовное дело об организации массовых беспорядков в конце июля прошлого года.

