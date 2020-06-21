«Медиазона»: Петра Верзилова допросили по «московскому делу»

Как рассказал Верзилов «Медиазоне» уже вечером, из дома его забрали по статьям 212 и 318 УК – массовые беспорядки и применение насилия в отношении представителя власти. У него проводили обыск. Разрешение на такие действия подписал генерал Рустам Габдулин. Последний руководил следственной группой по «московскому делу», до этого – по болотному делу.

Участника Pussy Riot, арт-группы «Война» и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова допросили по «московскому делу». Он перестал выходить на связь утром 21 июня после того, как в его квартире выломали дверь.

В ОВД по Красносельскому району Верзилова допросили по событиям 27 июля 2019 года. Как уточнил активист, «было много вопросов по Навальному и по поездкам за рубеж». У сотрудников была информация о том, что во время протестов в связи с выборами в Мосгордуму в столице Верзилова не было. Он находился в Эстонии. На ответные вопросы ему сообщили, что он «организатор массовых беспорядков, а не участник», пишет издание.

После допроса, уже на выходе из ОВД, на Петра Верзилова напал провокатор. Неизвестного мужчину отвезли в ОВД «Мещанский».

Ранее в СМИ фигурировала информация о том, что издателя «Медиазоны» могли задержать сотрудники центра «Э». Сегодня же проходили обыски в московской галерее AРT4, которая организовывала выставки Олега Навального, Pussy Riot и арт-группы «Война».

Знакомый Верзилова в разговоре с BBC ранее предположил, что преследование может быть связано с акцией, которую тот собирался провести во время репетиции парада. Суть её, по данным издания, заключается в том, чтобы встать перед танком и повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь. Фотография стала символом подавления студенческих протестов в Китае.