«Превысил ли Роскомнадзор пределы своих законных полномочий». ЕСПЧ спрашивает Россию о блокировках Telegram

«Роскомнадзор заблокировал сайт по причине того, что он использовал тот же IP-адрес, что и Telegram. РКН начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года по решению суда. Доступ к сайту заблокировали на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля, однако доменное имя и адреса отдельных его страниц в реестр запрещенных ресурсов не вносились, а уведомлений от Роскомнадзора не поступало», — пишет Чиков.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первую жалобу, связанную с блокировкой мессенджера Telegram. Это жалоба ООО «Живая фотография», которое владеет сайтом для продвижения дизайнерских фотопостеров. Ресурс был заблокирован после начала блокировки мессенджера Павла Дурова в 2018 году. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» (представляет интересы заявителей в ЕСПЧ) Павел Чиков в своём телеграм-канале.

Летом того же года ООО «Живая фотография» подало административный иск в Таганский районный суд Москвы, где говорилось, что один IP-адрес может использоваться для сотен разных доменных имен не связанных между собой сайтов. Однако суд отказал в требовании снять блокировку. Решение подтвердил и Мосгорсуд, после чего и была подана жалоба в ЕСПЧ. Жалобщики указывают на два нарушения Конвенции о правах человека: свободу выражения мнения и право на эффективную правовую защиту.



Теперь России предстоит ответить на ряд вопросов судей ЕСПЧ. В том числе, на вопрос: «превысил ли РКН пределы своих законных полномочий?»



В минувший вторник ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро директору Ассоциации интернет-издателей Владимиру Харитонову за незаконную блокировку его интернет-библиотеки. Сумма совпала с прогнозом, который Павел Чиков и другие эксперты дали «Фонтанке» после новости о том, что Роскомнадзор снимет блокировку мессенджера.



«По сути, ЕСПЧ одним махом признал outlaw все основные, применяемые уже 8 лет, способы блокировки интернета в России, в результате чего миллионы ресурсов находятся в черных списках. Инициатором блокировок могут быть самые разные органы (полтора десятка), исполнитель всегда один — Роскомнадзор», — отметил Чиков.

