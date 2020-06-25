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25.06.2020 12:21
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«Превысил ли Роскомнадзор пределы своих законных полномочий». ЕСПЧ спрашивает Россию о блокировках Telegram

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммуницировал первую жалобу, связанную с блокировкой мессенджера Telegram. Это жалоба ООО «Живая фотография», которое владеет сайтом для продвижения дизайнерских фотопостеров. Ресурс был заблокирован после начала блокировки мессенджера Павла Дурова в 2018 году. Об этом в четверг, 25 июня, сообщил руководитель правозащитной группы «Агора» (представляет интересы заявителей в ЕСПЧ) Павел Чиков в своём телеграм-канале.

«Роскомнадзор заблокировал сайт по причине того, что он использовал тот же IP-адрес, что и Telegram. РКН начал блокировать мессенджер 16 апреля 2018 года по решению суда. Доступ к сайту заблокировали на основании решения Генпрокуратуры от 16 апреля, однако доменное имя и адреса отдельных его страниц в реестр запрещенных ресурсов не вносились, а уведомлений от Роскомнадзора не поступало», — пишет Чиков.

Летом того же года ООО «Живая фотография» подало административный иск в Таганский районный суд Москвы, где говорилось, что один IP-адрес может использоваться для сотен разных доменных имен не связанных между собой сайтов. Однако суд отказал в требовании снять блокировку. Решение подтвердил и Мосгорсуд, после чего и была подана жалоба в ЕСПЧ. Жалобщики указывают на два нарушения Конвенции о правах человека: свободу выражения мнения и право на эффективную правовую защиту.

Теперь России предстоит ответить на ряд вопросов судей ЕСПЧ. В том числе, на вопрос: «превысил ли РКН пределы своих законных полномочий?»

В минувший вторник ЕСПЧ присудил 12 тысяч евро директору Ассоциации интернет-издателей Владимиру Харитонову за незаконную блокировку его интернет-библиотеки. Сумма совпала с прогнозом, который Павел Чиков и другие эксперты дали «Фонтанке» после новости о том, что Роскомнадзор снимет блокировку мессенджера.

«По сути, ЕСПЧ одним махом признал outlaw все основные, применяемые уже 8 лет, способы блокировки интернета в России, в результате чего миллионы ресурсов находятся в черных списках. Инициатором блокировок могут быть самые разные органы (полтора десятка), исполнитель всегда один — Роскомнадзор», — отметил Чиков.

Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов. 18 июня 2020 года было принято решение о разблокировке мессенджера. В Минкомсвязи пояснили, что решили разблокировать Telegram, так как заблокировать так и не смогли.

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Комментарии (5)

261989751
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Barmaley_5e4d0211d3423
... и вопрос, за чей счёт банкет на 12 тысяч евро (каждому заявителю, похоже)?
krasnonosov
Где посадки ушлепков из роскомпозора за двухгодовые растраты миллиардов бюджетных рублей на свою безрезультатную, кипучую деятельность?
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