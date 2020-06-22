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22.06.2020 16:40
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Минкомсвязи: Telegram решили разблокировать, так как заблокировать так и не смогли

Причинами разблокировки Telegram стали невозможность заблокировать мессенджер и его активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотиками. Об этом 22 июня со ссылкой на слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина пишет «Коммерсант».

Слова чиновника идут вразрез с версией Роскомнадзора, который определил изменение своей позиции по мессенджеру его «готовностью противодействовать терроризму и экстремизму».

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — заявил Волин на международном дискуссионном клубе «Валдай» (цитата по «Интерфаксу»).

Замглавы Минкомсвязи особо подчеркнул, что ведомство никогда не являлось «участником процесса».

Роскомнадзор снял ограничения с Telegram на прошлой неделе по согласованию с Генпрокуратурой. До этого ведомство два года пыталось заблокировать его работу на территории РФ. Основатель Telegram Павел Дуров призвал администраторов прокси-серверов, которые работали для российских пользователей, направить усилия на Иран и Китай.

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Комментарии (9)

iphonedimona
Перевод на русский. "Телеграм" лёг под товарища майора, теперь ждите арестов и обысков, как за песенки в вконтакте. За псевдонимом не спрячетесь, аккаунт привязан к сим-карте.
ТиМуР
))) ладно
ОльгаМР
"Чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить" Вариант: чтобы что-то разблокировать, надо сначала его заблокировать. Пожалуй, у героев Простоквашино с логикой было получше.
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