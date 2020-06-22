Минкомсвязи: Telegram решили разблокировать, так как заблокировать так и не смогли
Причинами разблокировки Telegram стали невозможность заблокировать мессенджер и его активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотиками. Об этом 22 июня со ссылкой на слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина пишет «Коммерсант».
Слова чиновника идут вразрез с версией Роскомнадзора, который определил изменение своей позиции по мессенджеру его «готовностью противодействовать терроризму и экстремизму».
«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — заявил Волин на международном дискуссионном клубе «Валдай» (цитата по «Интерфаксу»).
Замглавы Минкомсвязи особо подчеркнул, что ведомство никогда не являлось «участником процесса».
Роскомнадзор снял ограничения с Telegram на прошлой неделе по согласованию с Генпрокуратурой. До этого ведомство два года пыталось заблокировать его работу на территории РФ. Основатель Telegram Павел Дуров призвал администраторов прокси-серверов, которые работали для российских пользователей, направить усилия на Иран и Китай.