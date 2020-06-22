Минкомсвязи: Telegram решили разблокировать, так как заблокировать так и не смогли

Причинами разблокировки Telegram стали невозможность заблокировать мессенджер и его активное сотрудничество в борьбе с терроризмом и наркотиками. Об этом 22 июня со ссылкой на слова замглавы Минкомсвязи Алексея Волина пишет «Коммерсант».



Слова чиновника идут вразрез с версией Роскомнадзора, который определил изменение своей позиции по мессенджеру его «готовностью противодействовать терроризму и экстремизму».



«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — заявил Волин на международном дискуссионном клубе «Валдай» (цитата по «Интерфаксу»).

