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22.06.2020 07:33
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Дуров попросил администраторов прокси-серверов помочь Ирану и Китаю обходить блокировки Telegram

Администраторы прокси-серверов Telegram помогут обходить ограничения в Китае и Иране после отмены блокировки мессенджера в России. Об этом его создатель Павел Дуров сообщил в своем англоязычном канале 22 июня.

«Мы попросим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах», — написал Дуров и добавил, что политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой. «Все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность», - написал он.

Дуров также отметил, что «цифровое сопротивление только начинается и становится глобальным».

О решении разблокировать Telegram стало известно 18 июня. Читайте на «Фонтанке», сколько российские власти могли потратить на войну с мессенджером.

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Комментарии (2)

kоt-obormot
Ну с Китаем все понятно конечно. А вот зачем ФСБ Иранская переписка?
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