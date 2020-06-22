Дуров попросил администраторов прокси-серверов помочь Ирану и Китаю обходить блокировки Telegram

Администраторы прокси-серверов Telegram помогут обходить ограничения в Китае и Иране после отмены блокировки мессенджера в России. Об этом его создатель Павел Дуров сообщил в своем англоязычном канале 22 июня.



«Мы попросим администраторов бывших прокси-серверов для российских пользователей сосредоточить свои усилия на этих странах», — написал Дуров и добавил, что политическая ситуация в мире становится все более непредсказуемой. «Все больше правительств могут попытаться заблокировать приложения, ориентированные на конфиденциальность», - написал он.

