Эксперты рассказали, сколько государство потратило на войну с Telegram

Траты российского государства на проигранную войну с мессенджером Telegram рискуют продолжиться. Как сообщил после новости о грядущей разблокировке Роскомнадзором детища Павла Дурова глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в ближайшее время ожидаются решения ЕСПЧ по жалобам россиян на блокировки.

«23 июня, во вторник, ЕСПЧ опубликует группу решений по первым жалобам на блокировки в рунете: дело Владимира Харитонова, Grani.Ru, Каспаров.ру, РосКомСвобода. В них ожидается жесткая позиция Суда про неправомерность системы блокировок. Первых троих заявителей представляют юристы "Агоры"», - написал Чиков в четверг на своей странице в Facebook .

Кроме того, по словам правозащитника, суд в Страсбурге готовится коммуницировать жалобу сервиса «Живая фотография», который был «недоступен из-за так называемого IP-геноцида в мае 2018».

«Само основное дело Telegram в ЕСПЧ под №13232/18 ожидает коммуникации. Там сменился заявитель в силу внутренней реструктуризации мессенджера. Суд принял замену», - отметил Павел Чиков.

В комментарии «Фонтанке» глава "Агоры" пояснил, что положительные решения для жалобщиков могут стоить российскому государству до 20 тысяч евро.

«Суммы там большими не будут. 10-20 тысяч евро максимум. Это дела не про деньги», - пояснил эксперт.



С ним согласен и директор «Общества защиты интернета» (ОЗИ) Михаил Климарев.

«Я не думаю, что ЕСПЧ присудит выплаты в миллионах долларов. Скорее всего там будет вменена обязанность по разблокировке. Потому оценить в рублях трудно. Десятки тысяч евро — это копейки в масштабах страны», - говорит автор телеграм-канала «ЗаТелеком».

Что касается уже потраченного государством на блокировки Telegram, Климарев отмечает, что нет никаких данных и «раздельного учета затрат» в РКН.