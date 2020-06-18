Эксперты рассказали, сколько государство потратило на войну с Telegram
Траты российского государства на проигранную войну с мессенджером Telegram рискуют продолжиться. Как сообщил после новости о грядущей разблокировке Роскомнадзором детища Павла Дурова глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков, в ближайшее время ожидаются решения ЕСПЧ по жалобам россиян на блокировки.
«23 июня, во вторник, ЕСПЧ опубликует группу решений по первым жалобам на блокировки в рунете: дело Владимира Харитонова, Grani.Ru, Каспаров.ру, РосКомСвобода. В них ожидается жесткая позиция Суда про неправомерность системы блокировок. Первых троих заявителей представляют юристы "Агоры"», - написал Чиков в четверг на своей странице в Facebook.
Кроме того, по словам правозащитника, суд в Страсбурге готовится коммуницировать жалобу сервиса «Живая фотография», который был «недоступен из-за так называемого IP-геноцида в мае 2018».
«Само основное дело Telegram в ЕСПЧ под №13232/18 ожидает коммуникации. Там сменился заявитель в силу внутренней реструктуризации мессенджера. Суд принял замену», - отметил Павел Чиков.
В комментарии «Фонтанке» глава "Агоры" пояснил, что положительные решения для жалобщиков могут стоить российскому государству до 20 тысяч евро.
«Суммы там большими не будут. 10-20 тысяч евро максимум. Это дела не про деньги», - пояснил эксперт.
С ним согласен и директор «Общества защиты интернета» (ОЗИ) Михаил Климарев.
«Я не думаю, что ЕСПЧ присудит выплаты в миллионах долларов. Скорее всего там будет вменена обязанность по разблокировке. Потому оценить в рублях трудно. Десятки тысяч евро — это копейки в масштабах страны», - говорит автор телеграм-канала «ЗаТелеком».
Что касается уже потраченного государством на блокировки Telegram, Климарев отмечает, что нет никаких данных и «раздельного учета затрат» в РКН.
«Бюджет РКН - примерно 8 млрд рублей. Очень трудно выделить затраты на именно эту деятельность», - добавил директор ОЗИ.
«Как минимум они держали в ГРЧЦ (государственный радиочастотный центр - прим.ред.) целый отдел, который тратил на это заметную часть времени. Я думаю, что это отдел человек из пяти с неплохими зарплатами - тысяч 100 в месяц. Вопрос, скорее, сколько государство потеряло из-за рисков и сбежавшего бизнеса. И траты бизнеса на защиту и подстилку соломки от случайных блокировок, - сказал в свою очередь «Фонтанке» автор телеграм-канала «Эшер II», телеком-эксперт Филлип Кулин. - Они отлично преобразуют полученный опыт в сувенирный Рунет».
Ведущий аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций Карен Казарян сообщил «Фонтанке», что «прикинуть можно, исходя из бюджета ГРЧЦ».
«На самом деле не очень много. Там на всю деятельность по блокировкам миллионов 50 не более», - отметил Карен Казарян.
Счет идет на сотни миллионов, подсчитал для «Фонтанки» траты российского государства на борьбу с непокорным мессенджером гендиректор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.
«Потратить Роскомнадзор за несколько лет этой "борьбы" в кавычках мог сотни миллионов рублей как минимум. Траты складывались из оплаты сотрудников, которые занимались блокировками этих ресурсов, зеркал, VPN сервисов и т.д. Очевидно, что вместо подобных разборок с telegram, или другими ресурсами вместе с попытками РКН писать законыкуда более целесообразно было направить эти финансовые средства на создание оборудования в том числе для 5G, которого в России еще нет», - сожалеет Кусков об упущенных за эти два года возможностях российского телекома.
Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает разблокировку мессенджера Павла Дурова. Авторами инициативы стали депутаты от «Справедливой России», которые посчитали, что «дальнейшая декларативная блокировка мессенджера <...> наносит урон не его развитию, а престижу государственной власти РФ».
Павел Дуров, в свою очередь, приветствовал законопроект. По его словам, разблокировка «позволила бы тридцати миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис».
Telegram официально заблокирован в России с 16 апреля 2018 года после отказа предоставить ключи для дешифровки сообщений пользователей. Попытки Роскомнадзора закрыть доступ к мессенджеру обычно заканчивались сбоями в работе сторонних сайтов.