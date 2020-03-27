Суд смягчил наказание фигуранту «московского дела» Данилу Беглецу
Суд изменил наказание одному из фигурантов «московского дела» Данилу Беглецу: он будет отбывать срок в колонии-поселении, а время нахождения в СИЗО пересчитают по правилам — один день в изоляторе за два в колонии. Об этом 27 марта со ссылкой на решение второго кассационного суда общей юрисдикции написал в своем telegram-канале глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.
«По примерным расчетам, таким образом, Данила отбыл около десяти месяцев, осталось 14 месяцев», — пояснил механизм пересчёта специалист. Суд принял решение в пятницу. В свою очередь адвокат фигуранта Леонид Соловьёв в разговоре с «Коммерсантом» подчеркнул, что «ситуация не стандартная» и, возможно, после пересчета срока его подзащитный сможет выйти даже раньше, чем через год и два месяца.
Осенью 2019 года Тверской суд Москвы приговорил Данилу Беглеца к двум годам лишения свободы за «применение насилия в отношении представителя власти». По версии следствия, на протестной акции в столице 27 июля 2019 года молодой человек сделал больно полицейскому, когда потянул того за руку. Как пояснял сам Беглец, он не планировал участвовать в несогласованном митинге, а просто шёл мимо. Вмешаться решил, когда увидел, что правоохранитель собирается ударить задержанного по голове.