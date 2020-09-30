«Зенит» не откроют до декабря. У «Метростроя» проблема с финансами
Срок окончания работ по исправлению замечаний на станции метро «Зенит» перенесен на декабрь. Как сообщили «Фонтанке» 30 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в этом виноваты проблемы ОАО «Метрострой».
«Сложная финансовая ситуация в ОАО «Метрострой» не позволила компании завершить все работы по устранению замечаний по станции «Зенит» в срок, поэтому он перенесен на декабрь. Окончательное решение именно по открытию станции принимается ГУП «Петербургский метрополитен»», — развели руками в КРТИ.
Напомним, в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел в отношении «Метростроя» процедуру наблюдения — недавно «Фонтанка» рассказывала о том, как идут судебные тяжбы. Ситуацию обостряет корпоративный конфликт, а также вероятность расторжения крупнейшего московского контракта.
Уже после открытия станций Фрунзенского радиуса на них обнаружили тысячи недоделок, начались протечки, а со стен стала отваливаться облицовочная плитка. Все это также по гарантии исправляет «Метрострой». В частности, работы сейчас продолжаются на бывшей станции «Новокрестовская», которая теперь переименована в «Зенит».