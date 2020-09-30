«Зенит» не откроют до декабря. У «Метростроя» проблема с финансами

Срок окончания работ по исправлению замечаний на станции метро «Зенит» перенесен на декабрь. Как сообщили «Фонтанке» 30 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в этом виноваты проблемы ОАО «Метрострой».



«Сложная финансовая ситуация в ОАО «Метрострой» не позволила компании завершить все работы по устранению замечаний по станции «Зенит» в срок, поэтому он перенесен на декабрь. Окончательное решение именно по открытию станции принимается ГУП «Петербургский метрополитен»», — развели руками в КРТИ.

