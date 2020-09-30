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30.09.2020 17:12
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«Зенит» не откроют до декабря. У «Метростроя» проблема с финансами

Срок окончания работ по исправлению замечаний на станции метро «Зенит» перенесен на декабрь. Как сообщили «Фонтанке» 30 сентября в комитете по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), в этом виноваты проблемы ОАО «Метрострой».

«Сложная финансовая ситуация в ОАО «Метрострой» не позволила компании завершить все работы по устранению замечаний по станции «Зенит» в срок, поэтому он перенесен на декабрь. Окончательное решение именно по открытию станции принимается ГУП «Петербургский метрополитен»», — развели руками в КРТИ.

Напомним, в феврале арбитражный суд Петербурга и Ленобласти ввел в отношении «Метростроя» процедуру наблюдения — недавно «Фонтанка» рассказывала о том, как идут судебные тяжбы. Ситуацию обостряет корпоративный конфликт, а также вероятность расторжения крупнейшего московского контракта.

Уже после открытия станций Фрунзенского радиуса на них обнаружили тысячи недоделок, начались протечки, а со стен стала отваливаться облицовочная плитка. Все это также по гарантии исправляет «Метрострой». В частности, работы сейчас продолжаются на бывшей станции «Новокрестовская», которая теперь переименована в «Зенит».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

Яхта
Неустойку с александровых вычтут или простят банкротов владеющих заводами параходами?
Fosgen
"Зенит" могут не открывать вообще - мало кто вспoмнит.
Пусть завершат шахту 467 на Кораблестроителей 35 и выполнят благоустройство.
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