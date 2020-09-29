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29.09.2020 21:15
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В московских кинотеатрах собираются каждые 10-15 минут проверять наличие маски на зрителях

Во время сеансов в кинотеатрах Москвы контролеры должны каждые 10-15 минут проверять, надеты ли маски на зрителей. Об этом 29 сентября заявила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева на совещании департамента культуры города.

«Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей <...> Пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — цитирует слова Андреевой телеканал «Дождь».

Если зритель откажется надевать маску, его должны вывести из зала. Накануне руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский заявил, что в театрах необходимо ввести оповещения о соблюдении масочного режима — они будут звучать во время спектаклей.

Напомним, театры, кинотеатры и концертные залы в Москве вернулись к работе с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на половину.

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Комментарии (5)

Djnyana
Зрители не дураки - вычислят период обхода. Надо так: билеты тока по паспорту, хаотично включающиеся в зале прожектор с камерой, делающей скриншоты с зала, в случае нарушения - сирена, все на пол руки за голову, нарушителю на выбор - штраф или хедшот..
Агроном аэродрома
Свет не выключать, зрителей построить в шеренгу через одного. И расстрелять по очереди!
lamer
Опыт борьбы с прогульщиками в кинотеатрах во времена Андропова отработан. Надо просто немного потренироваться.
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