В московских кинотеатрах собираются каждые 10-15 минут проверять наличие маски на зрителях

Во время сеансов в кинотеатрах Москвы контролеры должны каждые 10-15 минут проверять, надеты ли маски на зрителей. Об этом 29 сентября заявила глава столичного Роспотребнадзора Елена Андреева на совещании департамента культуры города.



«Если мы все-таки говорим о кинотеатрах, когда выключают свет, то в этот момент почему-то никто не смотрит за зрителями, которые продолжают в течение двух часов со спущенными масками находиться среди других зрителей <...> Пусть ваши контролеры, которые уже посмотрели, что человек прошел с билетом, как минимум раз в 10-15 минут заходят в зрительный зал и смотрят, все ли в масках», — цитирует слова Андреевой телеканал «Дождь».

