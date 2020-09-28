«Оповещение попадет в душу зрителя». В театрах Москвы собираются предупреждать о соблюдении масочного режима

В театрах Москвы необходимо ввести оповещения о соблюдении масочного режима. Об этом 28 сентября заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.



«Я настаиваю на том, чтобы в оповещения в театрах о необходимости отключения телефонов включались оповещения о соблюдения масочного режима до конца спектакля», - цитирует его слова ТАСС.



Он уточнил, что напоминания должны озвучить известные артисты. «Конечно, я бы попросил, чтобы эти фразы были сказаны артистами, чей голос узнаваем, чтобы это оповещение могло попасть в душу зрителя», - уточнил Кибовский.

