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28.09.2020 21:15
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«Оповещение попадет в душу зрителя». В театрах Москвы собираются предупреждать о соблюдении масочного режима

В театрах Москвы необходимо ввести оповещения о соблюдении масочного режима. Об этом 28 сентября заявил руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский.

«Я настаиваю на том, чтобы в оповещения в театрах о необходимости отключения телефонов включались оповещения о соблюдения масочного режима до конца спектакля», - цитирует его слова ТАСС.

Он уточнил, что напоминания должны озвучить известные артисты. «Конечно, я бы попросил, чтобы эти фразы были сказаны артистами, чей голос узнаваем, чтобы это оповещение могло попасть в душу зрителя», - уточнил Кибовский.

Напомним, театры, кинотеатры и концертные залы в Москве вернулись к работе с 1 августа при условии заполняемости зала не более чем на половину.

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Комментарии (1)

Samal_
надеюсь все артисты в масках на сцене?
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