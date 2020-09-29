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29.09.2020 17:24
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Минобороны Армении: Турецкий истребитель F-16 сбил наш Су-25

Турецкий истребитель F-16 сбил Су-25 ВВС Армении. Об этом 29 сентября сообщила в своем Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян.

По данным ведомства, инцидент произошёл в воздушном пространстве Армении. Как заявили в минобороны республики, F-16 вылетел с азербайджанского аэродрома Гянджа в 10:30 и прикрывал азербайджанскую авиацию и беспилотники, которые обстреливали населенные пункты Варденис, Мец Масрик и Сотк в Армении. Штурмовик Су-25 поддерживал армянские ПВО, его пилот погиб.

Как отметила Степанян, системы технического контроля зафиксировали турецкий самолет на глубине 60 километров в сторону территории Азербайджана, на высоте 8200 метров.

Интенсивные военные действия продолжаются на линии соприкосновения.

Ранее Армения уже заявляла об агрессивном вмешательстве Турции в конфликт в Нагорном Карабахе. Кремль попросил Турцию не подливать масла в огонь.

К переговорам ранее призвали немецкий канцлер Ангела Меркель и Кремль, а также представители Франции, США и многих других стран. Тем не менее боевые действия продолжились и сегодня, 29 сентября.

Режим прекращения огня на территории непризнанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (9)

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..... следущим похоже будет удар Искандером по аэродрому.
Агроном аэродрома
Туркоманы, на выход с мещами!
Antipode
Ужасная новость. Турция активно ввязывается конфликт. Людям похоже придется уезжать из Турции, т.к Россия будет вынуждена реагировать так или иначе.
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