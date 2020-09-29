Юных петербуржцев объединили в группу по следам паблика с фотографией Гитлера. Фанаты Тесака хулиганили с мотивом национальной ненависти
Компания молодежи спустя год после задержания и ареста в Петербурге получила националистический состав в уголовных делах. На их страницах во «ВКонтакте» нашлась подходящая группа, в пяти постах пропагандирующая расовое превосходство.
Как стало известно «Фонтанке» 29 сентября, накануне и на прошлой неделе изменилась квалификация уголовных дел, обвиняемыми по которым проходят девять молодых людей. Почти всем добавили мотив национальной ненависти при умышленном причинении вреда здоровью. Речь идет о нападении на гражданина Узбекистана в Екатерингофском парке 4 ноября прошлого года. Еще один получил такой же состав за драку с ножом в том же месяце, двое других проходят по этому эпизоду с обвинением в хулиганстве и побоях. Третий эпизод — нападение на трудового мигранта у торгового центра «Европолис» 25 октября 2019 года, также квалифицированное как побои, по нему молодые люди проходят соучастниками.
Половине из них еще нет 18 лет, а другая встретила совершеннолетие в недавнем прошлом. По версии следствия, их объединяет неформальная молодежная организация националистического толка O.W.R. Часть из них состоят в одноименной группе, в ней всего пять человек и пять постов, все датированы началом ноября 2019 года, когда и совершались преступления, паблик обновлялся на протяжении четырех дней.
Как ранее писала «Фонтанка», один из молодых людей причислял себя к фанатам ныне покойного Максима Марцинкевича, более известного как националист Тесак. О возбуждении дел сообщалось и ранее, как и о взглядах молодых людей, однако мотив расовой ненависти тогда отражения в материалах не нашел. Трое остаются под стражей в изоляторе, трое на подписке о невыезде, еще стольким же запрещены определенные действия.