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29.09.2020 10:46
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В России пациенты с коронавирусом уже заняли почти 90% выделенных для них коек

Актуальный коечный фонд для больных коронавирусом в России заполнен уже на 89%. Об этом 29 сентября заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.

«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — цитирует Кузнецова ТАСС.

Представитель Минздрава отметил, что в случае необходимости ведомство вернёт из резерва дополнительные места, которые были перепрофилированы для обычных пациентов после спада заболеваемости. Также он сказал, что во время всплеска COVID-19 число коек наращивали до 184 тысяч.

Петербург тоже готовится к новому подъёму заболеваемости. Смольный освободит под коронавирусных пациентов в полтора раза больше коек, чем во время прошлого пика.

Количество заболевших коронавирусом растет в России и Петербурге. Ограничений для населения не обещают ни Роспотребнадзор, ни Смольный. Александр Беглов только просит петербуржцев быть более ответственными.

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