В России пациенты с коронавирусом уже заняли почти 90% выделенных для них коек

Актуальный коечный фонд для больных коронавирусом в России заполнен уже на 89%. Об этом 29 сентября заявил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов.



«В настоящее время для пациентов с COVID-19 развернуто 129 750 коек, из которых заняты 115 500, что составляет 89%», — цитирует Кузнецова ТАСС.



Представитель Минздрава отметил, что в случае необходимости ведомство вернёт из резерва дополнительные места, которые были перепрофилированы для обычных пациентов после спада заболеваемости. Также он сказал, что во время всплеска COVID-19 число коек наращивали до 184 тысяч.

