В Центре Гамалеи объяснили, почему нельзя ускорить вакцинацию от ковида

Вакцинацию от коронавируса, по мнению директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, следовало бы ускорить, но технические возможности не позволяют.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — цитирует 29 сентября РИА Новости Гинцбурга. Аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период, по его словам, нет.

В Москве сейчас прививают по 500–600 человек в сутки, рассказал Гинцбург. 28 сентября он сообщал, что в целом в России успели получить вакцину более пяти тысяч человек, неожиданных побочных реакций у них не зафиксировано.