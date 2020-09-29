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29.09.2020 08:25
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В Центре Гамалеи объяснили, почему нельзя ускорить вакцинацию от ковида

Вакцинацию от коронавируса, по мнению директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, следовало бы ускорить, но технические возможности не позволяют.

«Правильное предложение об ускорении вакцинации, но пока это нельзя сделать, так как пропускная способность ограничена», — цитирует 29 сентября РИА Новости Гинцбурга. Аргументов в пользу переноса вакцинации на более поздний период, по его словам, нет.

В Москве сейчас прививают по 500–600 человек в сутки, рассказал Гинцбург. 28 сентября он сообщал, что в целом в России успели получить вакцину более пяти тысяч человек, неожиданных побочных реакций у них не зафиксировано.

11 августа президент России заявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса «Спутник V», разработанной в научном Центре Гамалеи. ВОЗ признала, что она безопасна и эффективна. Получить вакцину, по словам Гинцбурга, надо дважды, и заразиться ковидом между двумя прививками не страшно.

За все время пандемии по всему миру коронавирусом заразились 33 273 720 человек, умерли, по информации университета Джонса Хопкинса, более миллиона человек.

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Комментарии (6)

alexpalspb
А зачем тогда её рекламировали, если объемы дать невозможно? Или, главное, понтануться перед миром?
262126571
Я про это давно писал, что мало вакцину изобрести (впрочем как и что угодно другое), нужно запустить масштабное производство. А где его организовывать? Фарма наша хорошо умеет только готовые субстанции из Китая в таблеточки фасовать. Также будет и с вакциной - ждут поставок из Китая, чтобы фасовать в свои баночки с этикетками на русском и гамалеями (впрочем это могут и в самом Китае сделать). Вот только сперва Китай привьет качественно своих граждан, о которых, судя по принятым мерам, он реально заботится и дорожит. А потом уже нечто пришлют и гамалеям. Не ждите вакцины скоро. Нет ее. Это штучные экземпляры (скорее всего, действительно весьма неплохие).
Агроном аэродрома
"технические возможности не позволяют." - пусть ускорят бюрократически. Какие проблемы..
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