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29.09.2020 07:42
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От коронавируса в мире погибло более миллиона человек

Генсек ООН назвал число погибших от COVID-19 «ошеломляющей цифрой»

Число погибших от коронавируса в мире превысило один миллион человек в ночь на 29 сентября. Это следует из данных проекта университета Джона Хопкинса.

Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал цифру ошеломляющей. «Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра», - говорится в заявлении генсека, которое опубликовано в Twitter.

Пока мир не получил вакцину, генсек призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.

По информации проекта, за все время коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. В России более 1 миллиона 154 тысяч инфицированных. Эксперты прогнозируют, что при наихудшем сценарии пик заражений придется на ноябрь.

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