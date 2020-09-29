От коронавируса в мире погибло более миллиона человек

Число погибших от коронавируса в мире превысило один миллион человек в ночь на 29 сентября. Это следует из данных проекта университета Джона Хопкинса.



Генсек ООН Антониу Гутерреш назвал цифру ошеломляющей. «Наш мир достиг страшного рубежа: пандемия COVID-19 унесла жизни одного миллиона человек. Это ошеломляющая цифра», - говорится в заявлении генсека, которое опубликовано в Twitter.



Пока мир не получил вакцину, генсек призвал соблюдать дистанцию, носить маски и мыть руки.



По информации проекта, за все время коронавирусом заразились 33 273 720 человек, выздоровели после заражения 23 056 480. В России более 1 миллиона 154 тысяч инфицированных. Эксперты прогнозируют, что при наихудшем сценарии пик заражений придется на ноябрь.

