«Мои стопы щекочет пламя преисподней». Петербургские закладчики попытались смягчить сердце судьи стихами и котом
Колпинский райсуд 28 сентября огласил приговор в отношении Александра Лемезова и Виталия Ерошкина, обвинявшихся по наркотической 228-й статье УК РФ. Приятели пошли на крайние меры, чтобы умаслить судью, — нарисовали кота и написали стихи с раскаянием.
По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, фигуранты входили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Лемехов и Ерошкин были закладчиками. Первый, кроме своих основных задач, был «кадровиком» и привлекал в группу новые лица.
Петербуржцы успешно оставляли «клады» на улицах города с конца августа 2017 года по конец апреля 2018-го. Сбывали синтетический наркотик, по материалам дела, смогли продать не менее 603 доз.
Скучную фабулу оживили прения, для которых подсудимые специально нарисовали кота, написали стих и рассказали о своих муках.
«Мои стопы щекочет пламя разверзнутой подо мной преисподней и только Вы Ваша честь, можете снизвергнуть меня в эту зияющую пропасть безнадёжного отчаяния и невозвращения. Или же можете дать второй шанс, спасти меня. Или же дать мне крылья надежды, дав небольшой срок. Уважаемый суд Ваша честь, я обещаю больше не переступать черту закона», — написал Ерошкин (авторские орфография и пунктуация сохранены).
Суд оценил его творчество на 11,5 года в колонии строгого режима, Лемехов проведёт там на полгода больше.