Колпинский райсуд 28 сентября огласил приговор в отношении Александра Лемезова и Виталия Ерошкина, обвинявшихся по наркотической 228-й статье УК РФ. Приятели пошли на крайние меры, чтобы умаслить судью, — нарисовали кота и написали стихи с раскаянием.

По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, фигуранты входили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Лемехов и Ерошкин были закладчиками. Первый, кроме своих основных задач, был «кадровиком» и привлекал в группу новые лица.



Петербуржцы успешно оставляли «клады» на улицах города с конца августа 2017 года по конец апреля 2018-го. Сбывали синтетический наркотик, по материалам дела, смогли продать не менее 603 доз.

Скучную фабулу оживили прения, для которых подсудимые специально нарисовали кота, написали стих и рассказали о своих муках.



Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга