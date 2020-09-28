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28.09.2020 18:24
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«Мои стопы щекочет пламя преисподней». Петербургские закладчики попытались смягчить сердце судьи стихами и котом

Колпинский райсуд 28 сентября огласил приговор в отношении Александра Лемезова и Виталия Ерошкина, обвинявшихся по наркотической 228-й статье УК РФ. Приятели пошли на крайние меры, чтобы умаслить судью, — нарисовали кота и написали стихи с раскаянием.

По данным объединённой пресс-службы судов Петербурга, фигуранты входили в состав организованной группы, которая занималась незаконным оборотом наркотиков. Лемехов и Ерошкин были закладчиками. Первый, кроме своих основных задач, был «кадровиком» и привлекал в группу новые лица.

Петербуржцы успешно оставляли «клады» на улицах города с конца августа 2017 года по конец апреля 2018-го. Сбывали синтетический наркотик, по материалам дела, смогли продать не менее 603 доз.

Скучную фабулу оживили прения, для которых подсудимые специально нарисовали кота, написали стих и рассказали о своих муках.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Фото: Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

«Мои стопы щекочет пламя разверзнутой подо мной преисподней и только Вы Ваша честь, можете снизвергнуть меня в эту зияющую пропасть безнадёжного отчаяния и невозвращения. Или же можете дать второй шанс, спасти меня. Или же дать мне крылья надежды, дав небольшой срок. Уважаемый суд Ваша честь, я обещаю больше не переступать черту закона», — написал Ерошкин (авторские орфография и пунктуация сохранены).

Суд оценил его творчество на 11,5 года в колонии строгого режима, Лемехов проведёт там на полгода больше.

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Комментарии (3)

lamer
Не могут такие тонкие натуры быть преступниками, они же просто в квесты играли.
Stiff_21
Давно нужно этих мразей как в Тайланде.
vic_5e4cd1938d1a8
и поделом ... Что бы и без удо.
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