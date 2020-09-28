Задержанный по подозрению в убийстве жены петербургский депутат покидал место происшествия завернутым в триколор
Петербургский муниципальный депутат Игорь Шокин, подозреваемый в убийстве жены, по словам свидетеля, покидал место происшествия завернутым в российский флаг. По информации «Фонтанки», ему могут назначить психиатрическую экспертизу.
Подробности задержания Шокина стали известны «Фонтанке» 28 сентября. По информации нашего издания, первой о погибшей забеспокоился ее сын Андрей. Он не смог дозвониться до матери и, так как находился на другом конце города, попросил ее проведать своего друга. Когда тот прибыл на место и подошел к двери, чтобы нажать на звонок, она открылась.
По предварительным данным, на пороге стоял обернутый в триколор мундеп Шокин, который затем стремительно ретировался. Свидетель его побега растерялся, что-то кинул ему вдогонку, а затем вошел в дом, чтобы исполнить просьбу друга. Внутри он обнаружил тело женщины и вызвал полицию.
Собеседник «Фонтанки» в уголовном розыске Курортного района Петербурга, комментируя ситуацию, заявил: «У нас есть стойкое предположение, что депутат сошел с ума».
По его словам, на месте происшествия до сих пор работают криминалисты. Несмотря на то что в помещении нашли алкогольную продукцию, есть версия, что до совершения возможного преступления супружеская пара не выпивала. Предположительно сначала задержанный мог нанести своей жене множественные ранения, а уже затем пригубить горячительного и еще какое-то время находиться с ее телом в доме. По словам источника нашего издания, Шокин не сильно пьян, но пребывает в неадекватном состоянии.
«Фонтанка» обратилась за комментарием к сыну погибшей и подозреваемого в ее убийстве. На момент выхода публикации он не ответил.
В муниципальном округе «Комарово» на просьбу высказаться по ситуации и охарактеризовать депутата ответили, что не владеют информацией и комментировать не готовы.
Как ранее писала «Фонтанка», днем 28 сентября по подозрению в убийстве жены полицейские задержали муниципального депутата поселка Комарово Игоря Шокина. Полуголого, его обнаружили в кустах неподалеку от принадлежащего ему дома на улице Васильева, где до этого было найдено бездыханное тело его супруги. Орудием преступления мог стать нож. Мотивы предстоит выяснить следователям.