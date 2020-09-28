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28.09.2020 16:21
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Полуголого петербургского депутата задержали после пряток в кустах в Комарово. Его жену нашли мертвой

Найденное в одном из частных домов в Курортном районе Петербурга тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти стало поводом для возбуждения уголовного дела. По подозрению в убийстве 28 сентября задержан ее муж, муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин.

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу, в настоящее время устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается ряд судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

По данным «Фонтанки», главным подозреваемым стал супруг погибшей, 55-летний муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин. Помощь сотрудников уголовного розыска после обнаружения его жены не понадобилась. Оперативники выяснили, что место предполагаемого преступления он покидал одетым не по погоде — в одних трусах, поэтому далеко уйти не мог. Так и оказалось. Его нашли в кустах неподалеку от принадлежащего ему дома на улице Васильева в Комарово, где и лежало бездыханное тело его супруги. По информации нашего издания, супружеская пара выпивала. Орудием убийства мог стать нож.

Игорь Шокин стал депутатом по итогам выборов в 2019 году, в которых участвовал как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что живет и работает в Комарово с 1988 года, там же встретил супругу Татьяну, с которой прожил в поселке более 30 лет. У пары есть сын.

В начале октября этого года погибшей должен был исполниться 61 год.

Фото: скриншот из группы Kellomäki - Комарово - Welcome! / vk.com
Фото: скриншот из группы Kellomäki - Комарово - Welcome! / vk.com
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (9)

dedmoroz_5e4d8827384c2
в одних трусах, поэтому далеко уйти не мог

любимая мужу только трусы и оставила, наверное, а остальное пустила с молотка
Макс Никольский
ну чтож, ничего человеческое самовыдвиженцам - депутатам не чуждо: выпил, зарезал - в тюрьму. сколько ему, 59? выйдет в 74(если УДО ниасилит), самый расцвет для политика. Ещё сможет вдоволь покричать о преследованиях со стороны "кровавого рэжыма"....
Ярополк
Точно петербургский? Из Комарово?
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