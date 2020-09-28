Полуголого петербургского депутата задержали после пряток в кустах в Комарово. Его жену нашли мертвой

Как сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу, в настоящее время устанавливаются и допрашиваются свидетели и очевидцы, назначается ряд судебно-медицинских и криминалистических экспертиз. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Найденное в одном из частных домов в Курортном районе Петербурга тело 60-летней женщины с признаками насильственной смерти стало поводом для возбуждения уголовного дела. По подозрению в убийстве 28 сентября задержан ее муж, муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин.

По данным «Фонтанки», главным подозреваемым стал супруг погибшей, 55-летний муниципальный депутат поселка Комарово Игорь Шокин. Помощь сотрудников уголовного розыска после обнаружения его жены не понадобилась. Оперативники выяснили, что место предполагаемого преступления он покидал одетым не по погоде — в одних трусах, поэтому далеко уйти не мог. Так и оказалось. Его нашли в кустах неподалеку от принадлежащего ему дома на улице Васильева в Комарово, где и лежало бездыханное тело его супруги. По информации нашего издания, супружеская пара выпивала. Орудием убийства мог стать нож.



Игорь Шокин стал депутатом по итогам выборов в 2019 году, в которых участвовал как самовыдвиженец. В ходе предвыборной кампании он заявлял, что живет и работает в Комарово с 1988 года, там же встретил супругу Татьяну, с которой прожил в поселке более 30 лет. У пары есть сын.



В начале октября этого года погибшей должен был исполниться 61 год.

