В Шушарах нашли человеческие останки. Поисковики уверены, что это убитый взрывом красноармеец
Поисковые работы в Пушкинском районе Петербурга в субботу прошли в компании правоохранителей. В земле нашли человеческие останки, которые предположительно пролежали там 76 лет.
Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, полицейских по привычному адресу накануне в первой половине дня пригласил командир отряда «Воин». Поисковики обследуют район пересечения улиц Сарицкая и Образцовая последние два месяца и в субботу в 21 раз отчитались о найденных фрагментах костей на участке, который во время Великой Отечественной войны получил название «Аппендицит».
Участники поискового движения полагают, что это останки красноармейца, который погиб в декабре 1943 года при взрыве вражеского снаряда в 15 метрах от своей траншеи.
«Практически все кости были перебиты, тело буквально нашпиговано осколками... Быстрая смерть, практически мгновенная... Так и остался лежать головой к своим, а ногами к врагу…», — рассказывают в группе «Пулковский рубеж».
Судя по находкам, солдат был в кирзовых сапогах, при себе у него были только патроны к винтовке Мосина. Предметов, позволяющих идентифицировать личность, не сохранилось. Кости отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.