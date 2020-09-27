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27.09.2020 16:32
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В Шушарах нашли человеческие останки. Поисковики уверены, что это убитый взрывом красноармеец

Поисковые работы в Пушкинском районе Петербурга в субботу прошли в компании правоохранителей. В земле нашли человеческие останки, которые предположительно пролежали там 76 лет.

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, полицейских по привычному адресу накануне в первой половине дня пригласил командир отряда «Воин». Поисковики обследуют район пересечения улиц Сарицкая и Образцовая последние два месяца и в субботу в 21 раз отчитались о найденных фрагментах костей на участке, который во время Великой Отечественной войны получил название «Аппендицит».

Участники поискового движения полагают, что это останки красноармейца, который погиб в декабре 1943 года при взрыве вражеского снаряда в 15 метрах от своей траншеи.

Фото: скриншот из группы «Пулковский рубеж» / vk.com
Фото: скриншот из группы «Пулковский рубеж» / vk.com
Фото: скриншот из группы «Пулковский рубеж» / vk.com
Фото: скриншот из группы «Пулковский рубеж» / vk.com

«Практически все кости были перебиты, тело буквально нашпиговано осколками... Быстрая смерть, практически мгновенная... Так и остался лежать головой к своим, а ногами к врагу…», — рассказывают в группе «Пулковский рубеж».

Судя по находкам, солдат был в кирзовых сапогах, при себе у него были только патроны к винтовке Мосина. Предметов, позволяющих идентифицировать личность, не сохранилось. Кости отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Александр Смуров
"Бывает такое, когда чувствуешь - всё, сегодня должно повезти! И оно, предчувствие, оправдалось, останки погибшего красноармейца были найдены..."

Это нормальные люди писали ?
Александр Смуров
>Кости отправили в морг для проведения судебно-медицинской экспертизы.
Лучше бы его не откапывали...
monch
Спасибо вам ребята-поисковики!
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