Поисковые работы в Пушкинском районе Петербурга в субботу прошли в компании правоохранителей. В земле нашли человеческие останки, которые предположительно пролежали там 76 лет.



Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, полицейских по привычному адресу накануне в первой половине дня пригласил командир отряда «Воин». Поисковики обследуют район пересечения улиц Сарицкая и Образцовая последние два месяца и в субботу в 21 раз отчитались о найденных фрагментах костей на участке, который во время Великой Отечественной войны получил название «Аппендицит».