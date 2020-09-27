FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+19°C/Завтра: +14
76.82р89.66р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
27.09.2020 13:52
11
Печать

Полиция Петербурга расследует квартирную кражу на 8 млн. Деньги пропали у поставщика масок для врачей, актёров и чиновников

Предпринимательница из Калининского района Петербурга осталась без крупной суммы после того, как воры похозяйничали в её квартире. Исчезли миллионы от контрактов на поставку товаров первой необходимости.

Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, о пропаже сумки с наличными из квартиры на проспекте Непокорённых 35-летняя предпринимательница, которая занимается куплей-продажей средств индивидуальной защиты, сообщила в полицию в конце лета.

По её словам, 27 августа она перевела 8 миллионов на счёт знакомого, у которого есть своё ИП, чтобы тот обналичил деньги. Мужчина с задачей успешно справился, заявительница принесла наличные в квартиру и больше их не видела.

Полицейские расспросили знакомого предпринимателя и 39-летнего сожителя потерпевшей, а потом поговорили с ними ещё раз с применением полиграфа. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, причастность к преступлению обоих устанавливается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.

По данным СПАРК, бизнес по продаже средств индивидуальной защиты заявительница наладила этой весной. С мая по середину августа её ИП получило шесть контрактов на 5,6 млн рублей. Маски и перчатки она поставляет, например, в Мариинский театр, администрацию Калининского района, поликлинику №71, управление Пенсионного фонда Красногвардейского района.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (11)

Павел Павлов
Член "Единой России" продающая маски другим членам "Едим Россию".Ничего нового,будут искать наводчика,он рядом.
263032281
откуда такая страсть к наживе? В 1917-м матросня, индустриализация в 30-х надолго отбило охоту к жажде наживы.
Петр Петров
живыми, такую сумму , да еще и в рублях да еще и в квартире???!?!? предпринимательница так себе!!!!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний