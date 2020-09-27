Полиция Петербурга расследует квартирную кражу на 8 млн. Деньги пропали у поставщика масок для врачей, актёров и чиновников

Предпринимательница из Калининского района Петербурга осталась без крупной суммы после того, как воры похозяйничали в её квартире. Исчезли миллионы от контрактов на поставку товаров первой необходимости.



Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, о пропаже сумки с наличными из квартиры на проспекте Непокорённых 35-летняя предпринимательница, которая занимается куплей-продажей средств индивидуальной защиты, сообщила в полицию в конце лета.

По её словам, 27 августа она перевела 8 миллионов на счёт знакомого, у которого есть своё ИП, чтобы тот обналичил деньги. Мужчина с задачей успешно справился, заявительница принесла наличные в квартиру и больше их не видела.