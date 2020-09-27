Полиция Петербурга расследует квартирную кражу на 8 млн. Деньги пропали у поставщика масок для врачей, актёров и чиновников
Предпринимательница из Калининского района Петербурга осталась без крупной суммы после того, как воры похозяйничали в её квартире. Исчезли миллионы от контрактов на поставку товаров первой необходимости.
Как стало известно «Фонтанке» 27 сентября, о пропаже сумки с наличными из квартиры на проспекте Непокорённых 35-летняя предпринимательница, которая занимается куплей-продажей средств индивидуальной защиты, сообщила в полицию в конце лета.
По её словам, 27 августа она перевела 8 миллионов на счёт знакомого, у которого есть своё ИП, чтобы тот обналичил деньги. Мужчина с задачей успешно справился, заявительница принесла наличные в квартиру и больше их не видела.
Полицейские расспросили знакомого предпринимателя и 39-летнего сожителя потерпевшей, а потом поговорили с ними ещё раз с применением полиграфа. Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, причастность к преступлению обоих устанавливается, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.
По данным СПАРК, бизнес по продаже средств индивидуальной защиты заявительница наладила этой весной. С мая по середину августа её ИП получило шесть контрактов на 5,6 млн рублей. Маски и перчатки она поставляет, например, в Мариинский театр, администрацию Калининского района, поликлинику №71, управление Пенсионного фонда Красногвардейского района.