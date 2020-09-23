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23.09.2020 18:58
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Петербуржцев зовут изгонять чуму и гулять по Васильевскому острову с местными жителями на «Дне мира»

Мини-миром искусства 26 сентября станет Васильевский остров: в садах и скверах горожане устроят пленэр, по проспектам пройдёт театральное шествие, и участники плясками и песнями отпугнут чуму. Все происходящее с утра до самого вечера объединят под названием «День мира». Сбор в Благовещенском саду.

Фото: © A.Savin, WikiCommons

В 11 часов в сквере на Малом проспекте между 7-й и 8-й линиями Васильевского острова художник Константин Поляков, чьи работы выставляются в галерее «Борей» и в «Эрарте», вместе с поэтессой Ириной Дудиной научат рисовать всех желающих. Для лучших работ затем устроят специальную выставку. Одновременно с этим заработает шахматная зона, руководить которой будут гроссмейстер Александр Шиманов и мастер ФИДЕ Павел Мартынов. Для детей, чтобы те не скучали, устраивают познавательную игру «Мир без мусора».

Горожане, которые после полудня окажутся у сквера Веры Слуцкой, услышат игру прохожих на пианино. Инструмент ждёт всех, кто хотя бы немного умет играть. Помогать вытянуть звучание каждый час будут профессиональные музыканты.

Ровно в 12.00 от Благовещенского сада по центру острова пройдут актёры театра «Мимигранты». Карнавал должен принести на улицы «полный хаос и безумие», а в результате «изгнать чуму».

Весь день местные жители будут проводить краеведческие экскурсии и рассказывать о своих любимых или же просто интересных местах. Одно из направлений называется «Доски мира»: участники краеведческой прогулки узнают об истории домов, изучая памятные знаки.

В нескольких секретных местах весь день будут работать уличные художники, и украшать стены вывесками со стихами, посвященными Васильевскому острову. Официально же точку поставят на «поэтическом слэме» в пространстве «Артмуза». Участники представят поэтическую антологию произведений в честь города и устроят читку стихов.

Подробности программы ищите на сайте «Дня мира» и в группе «ВКонтакте». Участие бесплатное. (0+)

Ольга Минеева, «Фонтанка.ру»

Фото: © A.Savin, WikiCommons

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Комментарии (3)

Anton Tosha
Несложно ведь, прежде чем желчь извергать, пройти по ссылкам? Или сложно?
Тогда сам скажу.
Весь проект организован инициативной творческой группой петербуржцев, ни копейки бюджетных или каких-либо других денег от власти там нет, все делается на энтузиазме оргов и скромной помощи нескольких спонсоров - малых предприятий ВО.
spb7771250
Это очередное позорное освоение бюджетика?
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