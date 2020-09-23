Петербургской предпринимательнице снова пришлось отвоевывать свое имущество. С праздника в Красном Селе баллон с газом и генератор увезли в полицейской машине

Владелице бизнеса по торговле стритфудом снова пришлось выяснять отношения с полицией, на этот раз в Красном Селе на праздновании Дня города. Тележку, генератор и газовый баллон увезли в неизвестном направлении в машине полиции с нарушениями правил безопасности. Об очередных спорах с полицией «Фонтанке» 22 сентября рассказала предпринимательница Вера, которая не первый раз воюет с полицией. Торговое оборудование у нее пытались изъять у стен Эрмитажа, хотя все договоры аренды были в порядке, и на Невском проспекте, под предлогом коронавирусных ограничений, решение о штрафе удалось оспорить.

На этот раз сообщение о проблемах с полицией поступило из Красного Села, где 13 сентября праздновали день города, развлекать местных жителей позвали певицу Мари Краймбрери, барабанщиков и иллюзионистов, а чтобы гости не голодали, пригласили ее поставить тележку с перекусом и напитками. Сама девушка участвовать не смогла и сдала оборудование в аренду. К вечеру ей позвонили, пришлось ехать. На месте выяснилось, что размещать лоток предприниматели права не имели, а привлекло внимание полиции предложение погреться с помощью глинтвейна, как уверяет Вера, безалкогольного. «Они прицепились к слову wine, но иначе не перевести «глинтвейн«. Он был безалкогольный, но стоит уже полторы недели у них, что с ним там делается, никто не знает. Грозятся экспертизой», - отметила петербурженка. Оборудование начали изымать, при этом никаких документов кроме протоколов осмотра и изьятия, где не написано куда увезли имущество предпринимательницы, ей не дали. Тележку, канистры и прочее погрузили в «ГАЗель» транспортной компании, туда же пытались поставить генератор и газовый баллон. По словам Веры, подобное соседство не безопасно и запрещено к перевозке, согласился с ней и водитель машины, который везти оборудование с горючим отказался. Сперва сотрудник полиции махнул рукой, но затем генератор и баллон пришлось переносить - увезли их в машине полиции. «Не хотел слушать, как разобрать оборудование чтобы не сломать. Не хотел отдать гирлянды, с лампочками, которые при перевозки могут испортиться. Я уже молчу про генератор, с бензином и открытыми шлангами. Вероятность, что он уже испорчен, очень большая. Это грубое нарушение транспортировки», - уверена девушка.