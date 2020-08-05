Законная торговля у стен Эрмитажа не удостоилась прокурорской реакции на действия полиции

Поводом для жалобы в прокуратуру, а заодно и МВД со Следственным комитетом, стал протокол о торговле без разрешения, составленный на продавца ООО «Спутник» 24 июня. Ответ пришел владелице этого ООО 5 августа. Она просила надзор проверить, нет ли в действиях сотрудников полиции уголовного состава по статье о воспрепятствовании предпринимательской деятельности. В день парада Победы ей не разрешили работать на Дворцовой набережной под предлогом того, что у нее нет разрешающих документов, хотя договоры были показаны, а при чем тут продавец — вообще неясно.

Разбирательство у стен Эрмитажа между предпринимательницей и полицией в день победного парада в Петербурге прокуратура не сочла заслуживающим своей реакции. При этом надзор подтвердил, что тележка с выпечкой там стояла на законных основаниях.

Законность торговли прокуратура подтвердила в первых же абзацах ответа на жалобу. В документе есть ссылки на два действующих договора — от лица ООО «Лидер» с комитетом имущественных отношений Смольного, он разрешает поставить тележку с напитками и выпечкой на Дворцовой набережной у Эрмитажа. Вторым договором право аренды от «Лидера» как субподрядчику перешло «Спутнику».

Как писала «Фонтанка», переговоры на набережной были долгими, их часть застали прибывшие на парад ветераны, конфликт прерывался песнями военных лет. В итоге сотрудники забрали несколько бутылок с напитками и оставили тележку там, где она стояла.

Было ли нарушение со стороны сотрудников полиции, прокуратура комментировать не стала, отметив лишь, что дело в отношении продавца передано в 199-й участок. Судя по базе мировых судей, оно поступило в июле и было возвращено в МВД.

24 июня внимание к этой тележке со стороны полиции было для владельцев бизнеса практически привычным. На этот же адрес сотрудники приходили и 9 мая. Тогда самовольное занятие земельного участка вменили первоначальному арендатору, то есть «Лидеру». Тележки, пароварку, удлинители и прочее изьяли. Через два месяца производство было прекращено, так как КИО и «Лидер» в установленные законом сроки, сообщается в ответе прокуратуры, информацию в МВД не предоставили.