Владелицу бизнеса по продаже напитков с небольших тележек в центре Петербурга попросили освободить занимаемую у стен Эрмитажа площадь, прежде чем там появятся ветераны утром 24 июня. Она показала договор, согласованный с двумя городскими комитетами и администрацией Центрального района. Статьи из Уголовного кодекса звучали уже под песни зрителей победного парада.

После событий, которые разворачивались у дома 38 по Дворцовой набережной около семи утра в день празднования 75-ой годовщины Победы, предпринимательница Вера написала жалобу в прокуратуру. Она просит ведомство проверить, нет ли в действиях сотрудников, а конкретно заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД Центрального района Дмитрия Кохно, состава преступления по 169 статье Уголовного кодекса - «Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности».

Первый наряд у Эрмитажа появился, когда еще набережная была совершенно пустой, полицейские, по словам предпринимательницы, попросили показать документы, стремительно оценили деятельность как незаконную и попросили удалиться. В ответ владелица ООО «Спутник» достала толстую пачку документов и один за другим демонстрировала договоры, их же она показала «Фонтанке».

автор видео читательница «Фонтанки» Вера

Земельный участок на праве аренды закреплен за ООО «Лидер», размещение объекта нестационарной торговли согласовывали с комитетом по градостроительству, в 2014 году договор продлевал комитет по управлению городским имуществом с участием администрации Центрального района Петербурга. Вера утверждает, что в соответствующем реестре есть пометка о его пролонгации, заключение нового договора не требуется согласно одному из его пунктов - в нем сказано, что действие продлевается автоматически, если ни одна из сторон не намерена его расторгнуть. Этому же ООО принадлежат тележка, зонт, мусоросборник и прочее. Девушка арендует оборудование у «Лидера», этот договор также в порядке.

Все это она и ее компаньон пытались донести до сотрудников, параллельно предпринимательница звонила в прокуратуру и просила, чтобы кто-нибудь приехал и ее защитил. Вторая сторона предлагала проехать ей в отдел, но девушка с места сдвигаться не собиралась. Разговор «вы не смотрели документы - нет мы смотрели» повторялся вновь и вновь. - Смотрите, видите, я беру эти документы, смотрю и вижу, что здесь нет оснований для осуществления предпринимательской деятельности - А чего нет, покажите, пожалуйста, пальцем - Я не буду вам ничего показывать, тем более пальцем - Почему? - Потому что, во-первых, это некрасиво, а во-вторых, я уже посмотрел эти документы Дошло дело и до продавщицы, которая стояла за прилавком. В Петербург она приехала из Орла, полицейские не нашли у нее регистрации в городе и на этом основании увели в служебный автомобиль.

автор видео читательница «Фонтанки» Вера

Пока женщина из Орла находилась в автомобиле, выяснилось, что в город она приехала в конце мая, что подтверждается электронным билетом, а значит, регистрация ей не требуется на протяжении 90 суток.

В итоге именно на продавщицу составили протокол по статье 14.1 Кодекса об административных правонарушениях - «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения». В пресс-службе ГУ МВД «Фонтанке» сообщили, что факт нарушения был зафиксирован сотрудниками при патрулировании территории, в результате чего в установленном порядке в отношении нарушителя составлен протокол. Рассматривают эту статью мировые судьи, дело, судя по базе, им еще не передано. Пока предприниматели с полицией выясняли, кто прав, на набережной остановился автобус с ветеранами. «Товарищ майор, здравия желанию, поздравляю с Днем победы», - бодро выкрикивал один из гостей парада. Под троекратное «Ура», «Слава ветеранам» и слова из «Волховской застольной» конфликт стих.

автор видео читательница «Фонтанки» Вера

Полицейские забрали с места несколько бутылок, описали имущество и оставили его там, где оно стояло под сохранную расписку. 25 июня торговая точка продолжила работу безо всякого внимания к себе со стороны полиции.

автор видео читательница «Фонтанки» Вера