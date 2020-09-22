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22.09.2020 21:20
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У «Броневой» перебои с электричеством. Поезда с Балтийского вокзала идут с опозданием

Проблемы с устройствами контактной сети у железнодорожной станции «Броневая» остановили электрички на Балтийском направлении. Пассажиры шлют фото из полутемных вагонов.

«Стоим уже 40 минут между станцией «Ленинский проспект» и станцией «Броневая»», «Задерживаются электрички минут 30», «Все электрички Балтийского направления не идут по расписанию, ничего не объясняют, всё стоит», «На Балтийском вокзале задерживаются поезда, в том числе «Ласточки»» — такими сообщениями в соцсетях и с редакцией делятся петербуржцы вечером 22 сентября.

В ОЖД «Фонтанке» подтвердили проблему и сообщили, что на «Броневой» около восьми вечера «обнаружена неисправность устройств контактной сети». Из-за этого поезда Балтийского направления могут опаздывать и на час. Специалисты-железнодорожники работают над устранением неисправности.

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