У «Броневой» перебои с электричеством. Поезда с Балтийского вокзала идут с опозданием
Проблемы с устройствами контактной сети у железнодорожной станции «Броневая» остановили электрички на Балтийском направлении. Пассажиры шлют фото из полутемных вагонов.
«Стоим уже 40 минут между станцией «Ленинский проспект» и станцией «Броневая»», «Задерживаются электрички минут 30», «Все электрички Балтийского направления не идут по расписанию, ничего не объясняют, всё стоит», «На Балтийском вокзале задерживаются поезда, в том числе «Ласточки»» — такими сообщениями в соцсетях и с редакцией делятся петербуржцы вечером 22 сентября.
В ОЖД «Фонтанке» подтвердили проблему и сообщили, что на «Броневой» около восьми вечера «обнаружена неисправность устройств контактной сети». Из-за этого поезда Балтийского направления могут опаздывать и на час. Специалисты-железнодорожники работают над устранением неисправности.