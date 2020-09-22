Тренировочный полёт истребителя ЗВО закончился крушением под Тверью
Самолёт Су-30 потерпел крушение при проведении планового учебно-тренировочного полета в Тверской области 22 сентября. Об этом сообщает Западный военный округ.
По данным военного ведомства, истребитель упал в лесу, при этом на земле разрушений нет. Экипаж успел катапультироваться, лётчиков эвакуировали на аэродром базирования.
«Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.