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22.09.2020 15:12
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Тренировочный полёт истребителя ЗВО закончился крушением под Тверью

Самолёт Су-30 потерпел крушение при проведении планового учебно-тренировочного полета в Тверской области 22 сентября. Об этом сообщает Западный военный округ.

По данным военного ведомства, истребитель упал в лесу, при этом на земле разрушений нет. Экипаж успел катапультироваться, лётчиков эвакуировали на аэродром базирования.

«Для установления причин и обстоятельств происшествия к месту аварии направлена комиссия Западного военного округа», — приводит РИА Новости сообщение Минобороны.

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