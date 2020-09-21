Фильм выпускницы СПбГИКиТ о рэперах и баттлах в Петербурге включён во внеконкурсную программу ММКФ

Картина выпускницы Санкт-Петербургского государственного института кино и телевидения Даниэллы Рыбакьян «Шум» вошла во внеконкурсную программу Московского международного кинофестиваля, который пройдёт в столице с 1 по 8 октября. Информацию об этом «Фонтанке» подтвердил ректор Института кино и телевидения Александр Евменов.

Картина «Шум» рассказывает о молодом человеке, который приехал в Петербург, поверив, что этот город — столица рэпа, и решил добиться успеха. По словам режиссёра ленты Даниэллы Рыбакьян, название напрямую связано с местом действия и ощущениями главного персонажа: «Герой, наивный парень, приезжает в большой город и тонет в потоке шума». Как пояснила автор, идея снять подобную ленту возникла у неё после случайного знакомства с 16-летним подростком, который читал рэп на школьных баттлах. «Мне очень понравились его тексты: в них было много агрессии, вопросов к миру. Я подумала, что здорово будет, если появится герой, который ответит на его вопросы, займет его позицию. Так и появился главный герой фильма», — поделилась она и подчеркнула, что картина «не только о рэпе».

кадр из фильма Фото: предоставлено режиссером

Основными локациями для съёмок «Шума» стали петербургские дворы, улицы, а также специально построенный клуб, в котором в фильме встречаются музыканты. Площадку возводили недалеко от настоящего техно-клуба RAF25, Оператором картины стал Артём Емельянов. До этого он работал над «Теснотой» — дебютным фильмом Кантемира Балагова, получившем приз ФИПРЕССИ на Канском кинофестивале. Именно Елизаров предложил коллегам снимать недалеко от места, где и правда собираются петербургские музыканты.

«Идея оператора — создать клуб в таком интересном месте — была отличным решением. Мы получили нужную фактуру, там была «та самая» атмосфера и сцены с баттлами «заработали»», — рассказала Даниэлла Рыбакьян.

Сделать пространство для съёмок команде оказалось легче, чем постоянно перемещаться по городу и искать точки подпольных встреч рэперов.

кадр из фильма Фото: предоставлено режиссером

Как пояснил «Фонтанке» заведующий кафедрой звукорежиссуры СПбГИКиТа и продюсер «Шума» Антон Смирнов, сюжет во многом построен на истории «повседневных выборов», которые в конечном итоге определяют судьбу героев.



«Создавать все тексты нам помогали музыканты, участники подпольных баттлов, так что с точки зрения культуры фильм очень достоверный. Актёров научили, как правильно читать, как себя вести. Съёмки начались позапрошлой осенью, а закончились прошлой весной», — рассказал Смирнов. Он добавил, что, с точки зрения операторской работы, «Шум» похож на «Тесноту», по стилистике это «мрачно, музыкально жизненно, достоверно». В целом картина может напомнить «Брата» Алексея Балабанова, а романтическая линия вызвать ассоциации с «Питер FM». При этом в «Шуме» «всё заканчивается более трагично».

Главные роли в картине исполнили актёры Дмитрий Бутеев из Александринского театра, Сергей Липовский, Надежда Набиева, Анастасия Грибова, Камиль Хардин.

После премьеры в Москве создатели собираются начать переговоры с прокатчиками, чтобы выпустить ленту на большие экраны. В основном конкурсе международного московского кинофестиваля — 13 картин режиссёров из России, Азербайджана, Бразилии, Румынии, Индии, Турции и других стран. включая «Растворяться» Ким КиДука и «Гипноз» Валерия Тодоровского,

