Выставка в «Свином рыле», посвященная котикам — лучшему средству от осенней депрессии
Галерея «Свиное рыло» на Фонтанке напоминает, что «коты — лучшие антидепрессанты», и предлагает несколько недель набираться сил от этих тотемных животных на традиционно ироничной выставке на душеспасительную тему. Здесь вы увидите котов в исполнении Васи Ложкина, Кирилла Миллера, Николая Копейкина, Николая Васильевна, Василия Голубева, Андрея Сикорского и других. 18+
«Колдовские Художники», как зовут себя резиденты галереи, считают котов «сакральной темой» и посвятили выставку Коту Рыльцеву — местному «божеству в облике кота». Как и все, «Свиное рыло» столкнулось с карантинными и пандемийными трудностями, и галерея выходит из них в своём стиле — душевного китча и с беспроигрышной темой. Когда как не осенью умиляться котикам? На это здесь и рассчитывают — часть средств от продажи «кототемы» пойдёт на поддержание работы галереи. Помимо живописи и знакомых зрителям котов Васи Ложкина на выставке будут, например, цифровые комиксы Алисы Копейкиной.
Выставка «Кот Рыльцев приглашает…» пройдёт в галерее «Свиное Рыло» на Фонтанке, 5, с 22 сентября по 11 октября. Вход свободный.
В честь открытия выставки состоится «Кошачий концерт» Александра Ливера из группы НОМ, начало концерта в 20:00, 18+.
Анастасия Семенович