Трамп «благословил» сделку TikTok с американской Oracle

Президент США одобрил сделку по приобретению 20% акций китайской соцсети TikTok американской компанией Oracle. Об этом 20 сентября сообщает CNN.
«Я благословил сделку... Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно», — заявил Дональд Трамп.
Благодаря этой сделке, приложение сможет продолжить работу в США: Oracle будет хранить данные американских пользователей в своем облачном сервисе. Трамп требовал этого «в соответствии с требованиями национальной безопасности США».
При этом сделка оформляется как партнерство, а не изъятие части соцсети у китайской ByteDance, как изначально хотел президент США. Теперь соцсети придется создать компанию TikTok Global с штаб-квартирой в США, но 80% в ней все равно будет принадлежать китайцам.
Отметим, накануне TikTok подала иск в суд к администрации президента США. Сервис требует заблокировать решение о запрете работы соцсети в Америке. Насколько будет актуален этот иск после сделки с Oracle, пока не сообщалось.