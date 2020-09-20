Трамп «благословил» сделку TikTok с американской Oracle

Президент США одобрил сделку по приобретению 20% акций китайской соцсети TikTok американской компанией Oracle. Об этом 20 сентября сообщает CNN.



«Я благословил сделку... Это не имеет никакого отношения к Китаю, это полностью безопасно», — заявил Дональд Трамп.



Благодаря этой сделке, приложение сможет продолжить работу в США: Oracle будет хранить данные американских пользователей в своем облачном сервисе. Трамп требовал этого «в соответствии с требованиями национальной безопасности США».



При этом сделка оформляется как партнерство, а не изъятие части соцсети у китайской ByteDance, как изначально хотел президент США. Теперь соцсети придется создать компанию TikTok Global с штаб-квартирой в США, но 80% в ней все равно будет принадлежать китайцам.

