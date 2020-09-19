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19.09.2020 12:59
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В «Артеке» госпитализировали почти 20 человек из-за коронавируса

Трое сотрудников федерального лагеря «Артек» в Крыму сдали положительные тесты на коронавирус. Как сообщает 19 сентября «Коммерсантъ» со ссылкой на представителя международного детского центра (МДЦ), среди детей заболевших нет.

«В лагере работает 2567 человек, трое сотрудников сдали тесты с положительным результатом на COVID-19. Их, а также их ближнее окружение — всего 19 человек — отстранили от работы и отправили на госпитализацию в лечебные учреждения»,— подчеркнули в МДЦ.

За минувшие сутки в Крыму COVID-19 нашли у 77 человек. Всего с начала эпидемии в республике обнаружили 3650 заболевших, из которых 2393 пациента выздоровели, 46 умерли. В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в республике решили усилить контроль за соблюдением противоэпидемической безопасности. В Севастополе вернули обязательный масочный режим.

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