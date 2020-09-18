На Кинотавре победили «Китобой» и «Пугало»
В Сочи завершился тридцать первый по счету фестиваль «Кинотавр», в этом году он получился с северным акцентом. Во всяком случае, рекордсменами по числу призов стали два фильма о жителях холодных краев — «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.
Жюри во главе с Борисом Хлебниковым разделило главные призы именно между этими двумя картинами. «Китобою» (на самом деле название пишется с каламбуром — Kitoboy) — ленте о юноше с крайнего Севера, влюбленном в образ вебкам-модели, — достался приз за лучшую режиссуру, а исполнителя главной роли Владимира Анухова назвали лучшим актёром. Якутский фильм «Пугало» — портрет дремучей, совершенно незнакомой европейцу шаманской реальности, — получил Гран-при. Кроме того, актрису Валентину Романову-Часкыырай — хотя поверить, что это именно актриса, а не настоящая колдунья, трудно, — наградили за лучшую женскую роль.
Остальные призы более-менее равномерно распределили между остальными заметными лентами конкурса. Лучшим дебютом ожидаемо признали «Машу» Анастасии Пальчиковой — яркую ностальгическую ленту о тяжелом взрослении девочки в лихие 90-е. «Троих» автора «Русалки» Анны Меликян отметили за лучшую операторскую работу (ее создал Николай Желудович). Лучшим сценаристом признали Ивана Твердовского, автора «Конференции», радикального эксперимента, герои которого пытаются реконструировать теракт на Дубровке. Наконец, за лучшую музыку отметили группу OQJAV, звучавшую в картине «Человек из Подольска» Семена Серзина, киноспектакле по мотивам популярной пьесы Дмитрия Данилова.
За бортом остались одна из самых ожидаемых лент конкурса — «Кто-нибудь видел мою девчонку?» Ангелины Никоновой, драма по мотивам бестселлера Карины Добротворской, сборника ее писем к умершему возлюбленному, популярнейшему кинокритику девяностых. Отметили лишь дипломом «За юмор» другой потенциальный хит — «Глубже!» автора «Рассказов» Михаила Сегала. Наконец — что вовсе удивительно — вовсе не отметили «Доктора Лизу», байопик о Елизавете Глинке с Чулпан Хаматовой в главной роли.
В этом году из-за карантинных мер фестиваль был перенесён с обычного начала лета на осень. Помимо Бориса Хлебникова, в жюри в этом году вошли режиссер Нигина Сайфуллаева, актеры Владимир Вдовиченков и Оксана Фандера, а также оператор Федор Лясс.
Напомним, картина «Китобой» ранее получила специальный приз на Венецианском кинофестивале.
Иван Чувиляев, для «Фонтанки.ру»