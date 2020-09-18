На Кинотавре победили «Китобой» и «Пугало»

В Сочи завершился тридцать первый по счету фестиваль «Кинотавр», в этом году он получился с северным акцентом. Во всяком случае, рекордсменами по числу призов стали два фильма о жителях холодных краев — «Китобой» Филиппа Юрьева и «Пугало» Дмитрия Давыдова.



Жюри во главе с Борисом Хлебниковым разделило главные призы именно между этими двумя картинами. «Китобою» (на самом деле название пишется с каламбуром — Kitoboy) — ленте о юноше с крайнего Севера, влюбленном в образ вебкам-модели, — достался приз за лучшую режиссуру, а исполнителя главной роли Владимира Анухова назвали лучшим актёром. Якутский фильм «Пугало» — портрет дремучей, совершенно незнакомой европейцу шаманской реальности, — получил Гран-при. Кроме того, актрису Валентину Романову-Часкыырай — хотя поверить, что это именно актриса, а не настоящая колдунья, трудно, — наградили за лучшую женскую роль.

