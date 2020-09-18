Сбербанк снял логотип с главного офиса на улице Вавилова в Москве, сообщил 18 сентября Telegram-канал «Московские новости».
Еще в августе прошлого года СМИ писали, что Сбербанк начал разработку нового логотипа, активно обсуждался бренд «Сбер». Новая концепция может быть представлена 24 сентября на онлайн-презентации «СберКонф», на которой банк пообещал рассказать «о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю» и представить новые сервисы.
Напомним, что ранее Сбербанк выкупил долю в сервисе «Яндекс.Деньги» и стал его единственным владельцем.