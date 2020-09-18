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18.09.2020 20:52
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Главный офис Сбербанка лишился логотипа. Ожидается ребрендинг

Сбербанк снял логотип с главного офиса на улице Вавилова в Москве, сообщил 18 сентября Telegram-канал «Московские новости».

Еще в августе прошлого года СМИ писали, что Сбербанк начал разработку нового логотипа, активно обсуждался бренд «Сбер». Новая концепция может быть представлена 24 сентября на онлайн-презентации «СберКонф», на которой банк пообещал рассказать «о самой большой трансформации Сбербанка за всю историю» и представить новые сервисы.

Напомним, что ранее Сбербанк выкупил долю в сервисе «Яндекс.Деньги» и стал его единственным владельцем.

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Комментарии (3)

Агроном аэродрома
Ну, либо отмыть решили, либо им Тёма галки вправо пообещал переместить за олимпиард.
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