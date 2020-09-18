Трамп готов помиловать Ассанжа. Взамен основатель WikiLeaks должен «оправдать Россию»

Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило прямого сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией.



В США в отношении Ассанжа выдвинуты почти два десятка обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы. Ассанжу предъявляют обвинения в незаконной публикации имен секретных источников. Речь идёт, по данным Минюста, о журналистах, религиозных лидерах, правозащитниках из Ирака и Афганистана, которые сотрудничали с США. Также основателю WikiLeaks вменяют сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннингу в распространении секретных документов, связанных с нацобороной США. По данным следствия, Ассанж активно начал запрашивать секретную информацию с конца 2009 года.

