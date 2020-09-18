Трамп готов помиловать Ассанжа. Взамен основатель WikiLeaks должен «оправдать Россию»
Президент США предложил Джулиану Ассанжу помилование при одном условии. В противном случае основателю WikiLeaks грозит 175 лет тюрьмы.
«Президент США Дональд Трамп предложил помиловать Джулиана Ассанжа, если основатель WikiLeaks раскроет, кто стоял за взломом электронных писем Национального комитета Демократической партии перед президентскими выборами в США в 2016 году», — сообщает 18 сентября Reuters со ссылкой на адвоката Ассанжа.
Сторона защиты уточнила, что предложение поступило через республиканца Дейна Рорабейкера.
Газета The Guarian утверждает, что условием помилования может быть «оправдание России» по делу об утечке информации из Национального демократического комитета.
Национальный комитет Демократической партии США (НКДП) в апреле 2018 года подал в суд на правительство РФ, главное управление российского Генштаба (ГРУ), предпринимателей отца и сына Агаларовых, основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, а также против выборного штаба Трампа. Иск связан с хакерскими атаками 2015 и 2016 годов и утверждениями о сговоре с целью нанесения ущерба демократам, а также с целью продвижения Трампа. Расследование специального прокурора Роберта Мюллера о вмешательстве в американские выборы не обнаружило прямого сговора или координации президента США Дональда Трампа и его команды с Россией.
В США в отношении Ассанжа выдвинуты почти два десятка обвинений, за которые ему грозит 175 лет тюрьмы. Ассанжу предъявляют обвинения в незаконной публикации имен секретных источников. Речь идёт, по данным Минюста, о журналистах, религиозных лидерах, правозащитниках из Ирака и Афганистана, которые сотрудничали с США. Также основателю WikiLeaks вменяют сговор и помощь бывшему военному аналитику разведки в армии США Челси Мэннингу в распространении секретных документов, связанных с нацобороной США. По данным следствия, Ассанж активно начал запрашивать секретную информацию с конца 2009 года.