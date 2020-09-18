Вторую программу кешбэка за туры по России планируют запустить в октябре

Второй этап продаж туров по России с кешбэком начнётся, предположительно, в октябре и продлится не менее полутора месяцев.

Как сообщает 18 сентября РИА Новости, по словам главы Федерального агентства по туризму Зарины Догузовой, точная дата будет озвучена позднее. «Мы рассчитываем на то, что второй этап программы стартует в октябре», — сказала она журналистам и добавила, что это зависит от того, как быстро удастся внести изменения в действующие правила предоставления субсидии.

«Что касается сроков второго этапа, то по запросам людей мы планируем значительно его расширить и рассчитываем на то, что возможность приобретать туры в рамках этого второго этапа у наших граждан будет не менее полутора месяцев», — уточнила Догузова.