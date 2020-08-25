Россиянам вернут деньги за внутренние туры. Важные условия

Для россиян, которые хотят в отпуск, заработал портал мирпутешествий.рф , организованный Федеральным агентством по туризму. На сайте можно выбрать тур по России и получить часть денег обратно, но с непременным условием: надо заплатить картой «Мир», которую заранее зарегистрировать на сайте privetmir.ru. Проект завершится 28 августа, поэтому многие россияне воспользовались им в первые дни работы — с 21 числа.

Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, первую покупку сделали на сайте через две минуты после открытия, а за первые несколько часов посетители портала — а их было более 200 тысяч человек — потратили на туры более чем 150 млн рублей. Эти данные подтвердили в компании-провайдере Ngenix (входит в группу «Ростелеком»), которая обеспечивает доступность портала.



— Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванным активной работой других партнеров проекта. В случае резкого увеличения нагрузки на веб-ресурс трафик пользователей будет распределен между узлами платформы, находящимися в каждом федеральном округе РФ. Дополнительные механизмы оптимизации изображений позволят значительно ускорить скорость загрузки веб-страниц на мобильных устройствах пользователей в любой точке страны, — заверили в пресс-службе Ngenix.



В предотпускном ажиотаже туристы могут не учесть что-то важное, поэтому еще раз отвечаем на их вопросы о портале, турах и возврате денег.