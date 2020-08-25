Россиянам вернут деньги за внутренние туры. Важные условия
Чтобы деньги вернулись, надо заплатить с карты «Мир», предварительно зарегистрировав ее в программе лояльности.
Для россиян, которые хотят в отпуск, заработал портал мирпутешествий.рф, организованный Федеральным агентством по туризму. На сайте можно выбрать тур по России и получить часть денег обратно, но с непременным условием: надо заплатить картой «Мир», которую заранее зарегистрировать на сайте privetmir.ru. Проект завершится 28 августа, поэтому многие россияне воспользовались им в первые дни работы — с 21 числа.
Как сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, первую покупку сделали на сайте через две минуты после открытия, а за первые несколько часов посетители портала — а их было более 200 тысяч человек — потратили на туры более чем 150 млн рублей. Эти данные подтвердили в компании-провайдере Ngenix (входит в группу «Ростелеком»), которая обеспечивает доступность портала.
— Сейчас мы успешно справляемся с нагрузкой и готовимся к всплескам популярности, вызванным активной работой других партнеров проекта. В случае резкого увеличения нагрузки на веб-ресурс трафик пользователей будет распределен между узлами платформы, находящимися в каждом федеральном округе РФ. Дополнительные механизмы оптимизации изображений позволят значительно ускорить скорость загрузки веб-страниц на мобильных устройствах пользователей в любой точке страны, — заверили в пресс-службе Ngenix.
В предотпускном ажиотаже туристы могут не учесть что-то важное, поэтому еще раз отвечаем на их вопросы о портале, турах и возврате денег.
Откуда взялся «мирпутешествий.рф»? Для чего этот сайт?
Его создало Федеральное агентство по туризму, чтобы россияне могли выбирать туры по родной стране. Важное дополнение: в путешествия можно отправиться с 22 августа, а еще за них начисляют кешбэк до 15 000 рублей при оплате картой «Мир». Напоминаем: обязательно надо зарегистрировать карту в программе лояльности на сайте privetmir.ru.
А откуда деньги на возврат?
Эта программа — часть правительственной поддержки бизнеса и граждан, рассчитанная на помощь внутреннему туризму. Принятые меры должны облегчить последствия пандемии коронавируса.
— Это беспрецедентный случай поддержки внутреннего туризма от государства, — полагает глава Ростуризма Зарина Догузова. — Мы подготовили 700 тысяч туров по всем регионам России: от Калининграда до Владивостока.
Поскольку иные берега нам сейчас недоступны, пока обратить внимание на свою страну: посетители портала смогут посетить любой российский курорт с большой скидкой. В проекте участвуют тысячи туроператоров и отелей по всей стране. Вернуть можно от 5 до 15 тысяч рублей (в зависимости от стоимости приобретенного тура).
Совершенно необходимы два условия, повторим еще раз: купить тур надо с 21 по 28 августа и расплатиться на сайте туроператора — партнера проекта заранее зарегистрированной в программе лояльности картой «Мир». Иначе часть денег к вам не вернется.
— Мы создали платформу по прямому зачислению кешбэка, которая является основой нашей программы лояльности, — сообщил Владимир Комлев, генеральный директор платежной системы «Мир». — Достаточно один раз зарегистрировать карту в программе, чтобы потом возврат начислялся на нее автоматически. Стать участниками проекта и вернуть часть стоимости тура могут жители любого региона России.
Как это сделать?
Приводим простую пошаговую инструкцию экономии на отдыхе:
1. Надо оформить карту платежной системы «Мир», если у вас ее еще нет. Банк выпуска не важен, но поинтересуйтесь заранее, уложится ли выбранное вами финансовое учреждение в нужный срок.
2. С готовой картой на руках зарегистрируйтесь в программе лояльности на сайте www.privetmir.ru. Это самое важное условие для возврата части платежа, без этого обойтись нельзя.
3. До 28 августа включительно зайдите на официальный сайт программы — мирпутешествий.рф. Выберите нужный тур и оплатите его полную стоимость на сайте туроператора. Не откладывайте решение и оплату на последний день.
4. Часть уплаченных денег вернется на карту «Мир» в течение пяти рабочих дней.
Куда в пределах России можно поехать и когда?
Вариантов путешествий по всей стране на сайте очень много, но все они детально описаны, что облегчает выбор. Обратите внимание, что в некоторые популярные регионы с возвратом средств можно съездить только после 1 октября: например, в Алтайский край, Калининградскую область, Крым, Краснодарский край, Ставропольский край. Но туры по этим направлениям тоже нужно купить не позднее 28 августа.
А если я хочу путешествовать самостоятельно?
Деньги вернут не только за полные туристические пакеты, но и за простое проживание в гостинице. Главное — перейти на сайт туроператора или гостиницы с официального портала мирпутешествий.рф и оплатить картой «Мир». Тогда система «поймет», что вам положен кэшбек.
Есть ли ограничения по срокам или стоимости поездки?
В отпуск нужно съездить до 20 декабря этого года. Минимальный срок путешествия — 5 дней (4 ночи). Сколько народу будет в туре — неважно, но сумма бронирования должны быть не меньше 25 тысяч рублей. Еще раз подчеркнем: оплатить тур нужно обязательно картой «Мир», предварительно зарегистрированной в программе лояльности. При других способах оплаты получить компенсацию невозможно.
Какой кэшбек полагается?
Сумма зависит от цены тура, посмотрите на соответствия в таблице:
Деньги вернутся на карту в течение пяти рабочих дней после покупки.
Остались вопросы?
Их можно задать по номеру горячей линии 8 800 550–83–22
Или на официальном сайте программы — мирпутешествий.рф
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