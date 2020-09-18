«Слишком много абсурда». Песков нашел несоответствия в деле Навального

По его словам, в деле о возможном отравлении Алексея Навального слишком много несоответствий. Россия до сих пор пытается получить результаты анализов россиянина из Организации по запрещению химического оружия.

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует 18 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС .

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию с возможным отправлением оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

«Де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят: «Ничего не знаем, обращайтесь к немцам», а немцы нам говорят: «Ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО», — посетовал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать информацию о возможном участии иностранных спецслужб в деле Навального.

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня, 18 сентября, также отметил, что Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами».

Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».