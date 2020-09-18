«Слишком много абсурда». Песков нашел несоответствия в деле Навального
Пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию с возможным отправлением оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».
«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует 18 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.
По его словам, в деле о возможном отравлении Алексея Навального слишком много несоответствий. Россия до сих пор пытается получить результаты анализов россиянина из Организации по запрещению химического оружия.
«Де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят: «Ничего не знаем, обращайтесь к немцам», а немцы нам говорят: «Ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО», — посетовал Песков.
Пресс-секретарь президента не стал комментировать информацию о возможном участии иностранных спецслужб в деле Навального.
Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня, 18 сентября, также отметил, что Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами».
Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».