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18.09.2020 13:20
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«Слишком много абсурда». Песков нашел несоответствия в деле Навального

Пресс-секретарь российского президента прокомментировал ситуацию с возможным отправлением оппозиционного политика Алексея Навального, который находится на лечении в берлинской клинике «Шарите».

«В этой во всей истории слишком много абсурда, чтобы кому-то верить на слово, поэтому на слово мы никому верить не собираемся», — цитирует 18 сентября заявление Дмитрия Пескова ТАСС.

По его словам, в деле о возможном отравлении Алексея Навального слишком много несоответствий. Россия до сих пор пытается получить результаты анализов россиянина из Организации по запрещению химического оружия.

«Де-факто ситуация следующая: в техническом секретариате ОЗХО нам говорят: «Ничего не знаем, обращайтесь к немцам», а немцы нам говорят: «Ничего не знаем, обращайтесь в ОЗХО», — посетовал Песков.

Пресс-секретарь президента не стал комментировать информацию о возможном участии иностранных спецслужб в деле Навального.

Глава российского МИД Сергей Лавров сегодня, 18 сентября, также отметил, что Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами».

Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера заявила, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».

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Комментарии (21)

Pilat
Всё это было понятно, пока еще обвальный лежал в Омске.
Понятно было всем, кроме долбанутой власти.
Которая сама себе подняла проблем отдав его немцам без всякой страховки, без взятия контрольных проб.
И еще раз повторю - нужно было вспомнить Милошевича и действовать основываясь на этом прецеденте, который так любезно нам предоставил суд в Гааге.
maarks1909
Видимо посмотрел фильм Данелии "Кин-Дза - Дза" и премудрое слово выучил "АБСУРД". Теперь будет к месту и не месту вставлять. Премудрый....
kusto
«Слишком много абсурда» - звучит как приговор текущей власти.
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