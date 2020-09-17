FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +9
74.93р88.86р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
17.09.2020 11:09
2
Печать

Организация по запрещению химического оружия официально подтвердила анализ взятых у Навального проб

ОЗХО оказывает Германии помощь после подозрений в возможном применении химического оружия против Алексея Навального.

«В связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом технический секретариат ОЗХО получил от Федеративной Республики Германия запрос об оказании технической помощи», — сообщается 17 сентября на сайте организации.

В заявлении подчеркивается, что ОЗХО приняла «специальные подготовительные меры», чтобы быть готовой ответить на запрос Германии. Группа экспертов технического секретариата уже взяла биомедицинские образцы российского оппозиционера для анализа в лабораториях ОЗХО. Результаты «в ближайшее время» будут переданы властям ФРГ.

Лаборатория бундесвера в Германии первой нашла в организме политика следы яда из группы «Новичок». После этого свои тесты провели специалисты Швеции и Франции и подтвердили выводы немцев.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (2)

Mr_Pu
Это те оЗЭХЭо, которые несли официальную пургу про постановы "белых касок" ?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний