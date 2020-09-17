Организация по запрещению химического оружия официально подтвердила анализ взятых у Навального проб
ОЗХО оказывает Германии помощь после подозрений в возможном применении химического оружия против Алексея Навального.
«В связи с предполагаемым отравлением Алексея Навального нервно-паралитическим веществом технический секретариат ОЗХО получил от Федеративной Республики Германия запрос об оказании технической помощи», — сообщается 17 сентября на сайте организации.
В заявлении подчеркивается, что ОЗХО приняла «специальные подготовительные меры», чтобы быть готовой ответить на запрос Германии. Группа экспертов технического секретариата уже взяла биомедицинские образцы российского оппозиционера для анализа в лабораториях ОЗХО. Результаты «в ближайшее время» будут переданы властям ФРГ.