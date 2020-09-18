FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+10°C/Завтра: +13
75.19р88.63р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
18.09.2020 11:36
14
Печать

Лавров: Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами»

Глава российского МИД считает, что ситуацией с российским оппозиционным политиком в Европе пользуется «русофобское агрессивное меньшинство».

«Нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», — цитирует 18 сентября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, если бы не было дела Навального, то придумали бы другой предлог. Министр иностранных дел уверен, что страны, которые составляют «русофобское агрессивное меньшинство», пытаются подорвать отношения России и ЕС.

Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.

Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера утверждает, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (14)

Wuhan Proletarian
Общаться с ОЗХО Лаврову как серпом по тестикулам
baddancer
Три недели немцы старательно натягивали Навального на Новичок, как вдруг его соратники в одну секунду запороли всю легенду, придумав историю с бутылкой. Теперь только полный имбецил, ну или хомячок Навального, что одно и то же, будет верить в сказку про отравление.
izrambova
Я, конечно, понимаю, что наши чиновники, принципиально, не читают документы, которыми им следует руководствоваться в работе, но ...
Уж если ссылаешься на тот или иной документ, то потрудись. хотя-бы, его название прочитать.
Конвенция, упомянутая г-ном Лавровым, называется "Европейская Конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам".
Никакого уголовного дела о факту "нарушения обмена веществ" у Навального не заведено, генпрокуратура на собственном сайте это четко излагает: "каких-либо данных, свидетельствующих о совершении умышленных преступных действий в отношении Навального А.А. и позволяющих квалифицировать это происшествие по уголовному закону не установлено", "проводится проверка по факту госпитализации пассажира самолета".
Так что, нашему главе МИД, прежде чем делать какие-либо заявления, неплохо бы "подучить матчасть", чтобы не выглядеть ...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний