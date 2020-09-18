Лавров: Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами»

Глава российского МИД считает, что ситуацией с российским оппозиционным политиком в Европе пользуется «русофобское агрессивное меньшинство».



«Нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», — цитирует 18 сентября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.

По его словам, если бы не было дела Навального, то придумали бы другой предлог. Министр иностранных дел уверен, что страны, которые составляют «русофобское агрессивное меньшинство», пытаются подорвать отношения России и ЕС.