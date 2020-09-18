Лавров: Германия не отвечает на вопросы по Навальному под «абсолютно надуманными предлогами»
Глава российского МИД считает, что ситуацией с российским оппозиционным политиком в Европе пользуется «русофобское агрессивное меньшинство».
«Нас хотят наказывать и за инцидент с Навальным, хотя отказываются категорически выполнять обязательства по европейской конвенции об оказании правовой помощи и отвечать на официальные запросы Генеральной прокуратуры. Предлоги абсолютно надуманные», — цитирует 18 сентября заявление Сергея Лаврова РИА Новости.
По его словам, если бы не было дела Навального, то придумали бы другой предлог. Министр иностранных дел уверен, что страны, которые составляют «русофобское агрессивное меньшинство», пытаются подорвать отношения России и ЕС.
Генпрокуратура РФ отправила запрос еще в конце августа, однако ответа так и не последовало. Российская сторона оценила нежелание предоставить сведения о деле Навального как «отказ Федерального правительства ФРГ от установления истины в рамках объективного расследования». Немецкий МИД, в свою очередь, сообщил, что Германия будет делиться данными по Навальному через Организацию по запрещению химического оружия. ОЗХО официально подтвердила анализ взятых у Навального проб.
Основателю Фонда борьбы с коррупцией Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелёта в Москву из Томска, где он посещал местное отделение ФБК. Самолёт авиакомпании S7 экстренно сел в Омске. Политика доставили в реанимацию. Его ввели в искусственную кому. Немецкая клиника Charite 22 августа приняла пациента из России. Лаборатория бундесвера утверждает, что обнаружила в организме Алексея Навального следы яда из группы «Новичок».