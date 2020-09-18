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18.09.2020 09:51
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В Гидрометцентре дали прогноз на бабье лето

Бабье лето, как ожидается, придёт в центральную часть России со вторника. Его обеспечит антициклон.

Как сообщает 18 сентября РИА Новости, по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тёплая погода сменит установившуюся в регионе холодную. «Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11–13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнёт подрастать давление», — рассказал Вильфанд.

Во вторник, по его словам, температура в Центральном округе начнёт и к среде-четвергу может достичь 20 градусов тепла. «Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга», — сказал ученый.

В Петербурге, по прогнозу синоптиков, погода немного улучшится в выходные: дожди отойдут, и ветер стихнет.

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Комментарии (2)

kuk-vasyusha
Синоптикам можно верить только не в здравом уме!)
Obseerv
Снова врут синоптики, и ничего им за это не будет...
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