В Гидрометцентре дали прогноз на бабье лето

Как сообщает 18 сентября РИА Новости , по словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, тёплая погода сменит установившуюся в регионе холодную. «Всплеск тепла, который мы наблюдали в последние дни в ЦФО, сменит похолодание. В пятницу температура понизится на 10 градусов, будет 11–13 градусов тепла. Конечно, это будет ощутимо, хотя на самом деле это нормальная для сентября температура. В субботу температурный фон существенно не изменится, в воскресенье вероятность осадков небольшая. В понедельник начнёт подрастать давление», — рассказал Вильфанд.

Бабье лето, как ожидается, придёт в центральную часть России со вторника. Его обеспечит антициклон.

Во вторник, по его словам, температура в Центральном округе начнёт и к среде-четвергу может достичь 20 градусов тепла. «Можно сказать, что прогнозируем бабье лето: прохладная, дождливая погода сменится теплой. Пока можно говорить, что до четверга», — сказал ученый.

В Петербурге, по прогнозу синоптиков, погода немного улучшится в выходные: дожди отойдут, и ветер стихнет.