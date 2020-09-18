Крупнейший супертанкер Венесуэлы сменил имя на «Максим Горький» перешел под российский флаг

На смену флага 18 сентября обратил внимание РБК . Танкер дедвейтом 320,8 тыс. т — то есть класса VLCC (Very Large Crude Carrier) в мае 2020 года сменил имя на «Максим Горький», а с июня перерегистрирован в российском реестре и ходит под российским флагом, следует из данных Equasis. Из выписки российского международного реестра судов (РМРС) слудет, что свидетельство о классификации судну выдано 20 августа.

Крупнейший супертанкер Венесуэлы Ayacucho будет ходить под российским флагом. Судно вмещает до двух миллионов баррелей нефти и сравнимо размерами с авианосцем.

«Максим Горький» теперь может быть крупнейшим танкером, который ходит под российским флагом. До этого самыми крупными танкерами-накопителями (плавучие нефтехранилища) в России были «Умба» (дедвейт 300 тыс. т) и «Кола» (309 тыс. т), следует из базы Equasis и публикаций в открытых источниках.



В американском санкционном списке сейчас находится 47 венесуэльских судов, но «Максима Горького» среди них нет. Однако поскольку танкер де-юре управляется компанией под санкциями, он автоматически тоже подпадает под ограничения США, что означает, что судно, скорее всего, оставлено без международных страховки и сертификатов, необходимых для навигации в международных водах и заходов в порты.

Танкер построила китайская судоверфь Bohai, Венесуэла приняла его в 2013 году.

