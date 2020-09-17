Российское судно покинуло немецкую базу «Северного потока — 2»

По данным сервиса MarinуTraffic, на которые 17 сентября обратило внимание РИА Новости , «Иван Сидоренко» с июля находился в Калининграде вместе с другим снабженцем — «Остапом Шереметом». В начале сентября судно прибыло в Петербург, а затем направилось в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2». Добралось туда утром четверга, но через полдня отправилось обратно в Калининград, куда прибудет в пятницу вечером.

«Северный поток — 2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.

В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов. В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.

Против «Северного потока — 2» активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.