Российское судно покинуло немецкую базу «Северного потока — 2»

Судно снабжения «Иван Сидоренко», которое планировалось использовать для подачи труб при достройке газопровода «Северный поток 2», оперативно покинуло немецкий порт.
По данным сервиса MarinуTraffic, на которые 17 сентября обратило внимание РИА Новости, «Иван Сидоренко» с июля находился в Калининграде вместе с другим снабженцем — «Остапом Шереметом». В начале сентября судно прибыло в Петербург, а затем направилось в немецкий порт Мукран — логистическую базу «Северного потока — 2». Добралось туда утром четверга, но через полдня отправилось обратно в Калининград, куда прибудет в пятницу вечером.
«Северный поток — 2» — это масштабный проект газопровода из России в Германию по дну Балтийского моря. Его должны были сдать еще в конце 2019 года, однако процесс строительства затянулся из-за того, что Дания долго не выдавала разрешение на прохождение маршрута через свои территориальные воды.
В конце 2019 года газопровод столкнулся с новой проблемой: США ввели односторонние санкции в отношении возможных участников проекта. В результате сдачу трубы пришлось передвинуть на рубеж 2020–2021 годов. В июле Госдеп опубликовал рекомендации в рамках закона CAATSA («О противодействии противникам Америки посредством санкций»), включив в документ «Северный поток — 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Это поставило под риск американских санкций инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами. Позже палата представителей Конгресса США и Сенат одобрили свои варианты оборонного бюджета на 2021 год, где содержатся расширенные санкции против проекта.
Против «Северного потока — 2» активно выступают не только США, продвигающие в Евросоюз свой сжиженный природный газ, но также Украина и ряд европейских стран.