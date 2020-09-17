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17.09.2020 16:19
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В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники. Смертельные игры с огнём он устроил под камерой

Пациенту, сбежавшему из частной наркологической клиники после пожара, в котором погибли четверо, не удалось скрыться от полиции. Его задержали в Козульском районе уже за пределами Красноярска.

О задержании 61-летнего подозреваемого 17 сентября сообщает региональный Следственный комитет. По предварительной версии следствия, около трёх часов ночи в палате №1 клиники «Чистый город» мужчина поджёг штору. Огонь моментально распространился по палате, четверо пациентов погибли.

Случившееся запечатлела камера наблюдения. На видео пациент, сидя на кровати, поджигает предмет интерьера. а потом пытается потушить пламя собственными штанами. Сбить пламя подручными средствами пробовали и его соседи по палате.

Задержанному вменяют убийство общеопасным способом, Следком будет просить об аресте. Также возбуждено уголовное дело об оказании небезопасных услуг, повлекших смерть двух и более лиц. Задержана 45-летняя директор клиники. На допросе она сообщила, что лицензии на оказание медицинских услуг в условиях стационара у клиники нет. Её подчинённые добавили, что пожарная сигнализация ночью не сработала должным образом, что помешало своевременно эвакуировать пациентов.

Частная наркологическая лечебница «Чистый город» горела в ночь на 17 сентября. СК показал последствия.

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