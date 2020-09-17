В Красноярске задержали подозреваемого в поджоге наркологической клиники. Смертельные игры с огнём он устроил под камерой

Пациенту, сбежавшему из частной наркологической клиники после пожара, в котором погибли четверо, не удалось скрыться от полиции. Его задержали в Козульском районе уже за пределами Красноярска.

О задержании 61-летнего подозреваемого 17 сентября сообщает региональный Следственный комитет. По предварительной версии следствия, около трёх часов ночи в палате №1 клиники «Чистый город» мужчина поджёг штору. Огонь моментально распространился по палате, четверо пациентов погибли.

Случившееся запечатлела камера наблюдения. На видео пациент, сидя на кровати, поджигает предмет интерьера. а потом пытается потушить пламя собственными штанами. Сбить пламя подручными средствами пробовали и его соседи по палате.