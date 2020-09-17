В день открытия предзаказа PlayStation 5 у Sony «упал» русскоязычный сайт магазина
Официальный интернет-магазин Sony в России перестал работать днём 17 сентября после открытия предзаказа PlayStation 5. Ресурс выдаёт ошибку при попытке пользователей зайти на главную страницу.
Накануне компания анонсировала стоимость новой игровой приставки, анонсировала стартовые игры, но самое главное — сообщила в своём твиттере дату открытия предзаказа.
PS5 выйдет 12 ноября 2020 года в США, Канаде, Мексике, Корее, Японии и Австралии. В России и остальных странах мира дата выхода PlayStation 5 запланирована на 19 ноября 2020 года.